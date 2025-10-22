Después de Werthein, quiénes son las próximas bajas del Gabinete

Con las elecciones legislativas del 26 de octubre en el horizonte, el Gobierno de Javier Milei prepara una reestructuración del Gabinete tras la salida del canciller Gerardo Werthein, quien priorizará su vida familiar y evalúa nuevos roles en el Grupo Werthein. El movimiento anticipa una cascada de cambios y la consolidación de Santiago Caputo como estratega central.

Patricia Bullrich, Luis Petri y Manuel Adorni dejarán sus cargos el 10 de diciembre para asumir bancas legislativas, mientras Mariano Cúneo Libarona pende de un hilo por críticas a su gestión. Rumores también envuelven a Guillermo Francos en medio de tensiones entre “tribus” libertarias. El resultado electoral será clave para definir la profundidad de las bajas y el alcance de la “segunda generación” de reformas.

Bullrich, ministra de Seguridad, podría asumir como senadora por CABA, dejando vacante un ministerio sensible en plena ola de inseguridad. Su secretaria, Alejandra Monteoliva, suena como reemplazante natural. Petri, titular de Defensa, ocupará su banca por Mendoza y el intendente marplatense Guillermo Montenegro es el favorito para sucederlo.

Adorni, vocero presidencial, pasará a la Legislatura porteña, y su segundo, Javier Lanari, quedará al frente de la comunicación oficial, con planes de sumar una figura mediática de peso. Estas salidas, obligadas por la Constitución, debilitan áreas clave y fortalecen a Caputo, quien podría formalizarse como jefe de Gabinete.

Cúneo Libarona, ministro de Justicia, está en la cuerda floja tras críticas internas y un desgaste creciente. Su salida por “motivos personales” se da en medio de la posible fusión de Justicia con Seguridad, parte del plan de austeridad de Milei. Sebastián Amerio, secretario de Justicia y aliado de Caputo, es el candidato principal para reemplazarlo.

Francos, actual jefe de Gabinete, enfrenta rumores sobre su continuidad: su relación con Macri y los gobernadores lo mantiene relevante, pero la rivalidad con Caputo lo deja en una posición frágil. Milei calibra el nuevo mapa del poder mientras planea viajar a Miami para reunirse con Donald Trump, buscando respaldo internacional.