Los saludos a Milei por el cumple

Javier Milei cumple este miércoles 55 años y eligió pasar la jornada en la intimidad de la residencia presidencial de Olivos, sin actividades oficiales previstas. Mientras tanto, el mandatario afina los últimos detalles del cierre de campaña de La Libertad Avanza, que se realizará mañana en Rosario, Santa Fe, como antesala de las elecciones legislativas del domingo.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, el presidente, nacido el 22 de octubre de 1970, decidió celebrar su aniversario en un encuentro reservado junto a su entorno más cercano. Un día después retomará la agenda electoral: encabezará una caravana por las calles de Rosario acompañado por los principales candidatos y referentes libertarios, en lo que será el último acto partidario antes de la veda.

Tras los comicios, Milei tiene previsto encarar una reestructuración de su Gabinete, con la que buscará relanzar su gestión y encarar la segunda mitad de su mandato con un nuevo esquema de trabajo dentro del Poder Ejecutivo. Mientras tanto, en redes sociales, varios funcionarios y activistas digitales de La Libertad Avanza saludaron al líder libertario.

“Muy feliz cumpleaños al Presidente Javier Milei, con todo mi afecto y gratitud para la persona que le devolvió la esperanza a millones de argentinos. Su tenacidad y perseverancia, a partir de sus convicciones con coraje y compromiso, están marcando un nuevo rumbo de desarrollo y prosperidad para nuestro país”, mensajeó Daniel Scioli en su cuenta personal de X. El ex gobernador bonaerense del kirchnerismo y actual secretario de Deportes, Ambiente y Turismo fue uno de los primeros en celebrarlo.

“¡Feliz cumpleaños Presidente! Dios bendiga a la República Argentina. Fin”, posteó el vocero presidencial Manuel Adorni, fiel a su estilo, celebró con su firma el natalicio del mandatario. En cambio, el ministro de Defensa, Luis Petri y su par de Desregulación, Federico Sturzenegger, también compartieron la misma imagen épica del presidente.

“Javier Milei es la VICTORIA del hombre común, del hombre simple. Es la victoria de la mayoría silenciosa, independiente y LIBRE. Yo pensaba que él estaba solo, pero me equivoqué. Está abrazado a 14 millones argentinos dispuestos a acompañarlo hasta el final. ¡Feliz cumple JAVO!”, le dedico el troll digital @TommyShelby_30.

Otro de los activistas libertarios que se sumó a la dedicatoria en las redes es el usuario Talibán de Milei. “FELIZ CUMPLEAÑOS Nro 55 . AL MEJOR PRESIDENTE DE TODA LA HISTORIA ARGENTINA. Al Presidente que está haciendo un esfuerzo sobre humano por transformar la Argentina para siempre”, felicitó el militante de LLA.