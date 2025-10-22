Wednesday 22 de October, 2025
De K a libertaria: las contradictorias frases de la legisladora que cubre todo el arco político

Florencia Arietto volvió a generar revuelo en redes tras un tuit contra Natalia De la Sota, pero un video viral recordó su propio camuflaje político a lo largo de los años.

Florencia Arietto | Foto:CEDOC
La legisladora María Florencia Arietto, hoy alineada con Patricia Bullrich, fue blanco de críticas luego de responder en X al spot de campaña de Natalia De la Sota, candidata a diputada nacional por Córdoba. “No voten kukas camuflados, Córdoba. Con toda humildad y respeto se los dice una bonaerense que los padece hace 40 años”, escribió. La frase, con tono desafiante, encendió la respuesta inmediata de los usuarios.

Desde la cuenta @axmxox le contestaron con ironía: “HABLÓ LA REINA DEL CAMUFLAJE”, acompañando el mensaje con un video que recopila sus apariciones mediáticas a lo largo de los años. En el montaje —que combina entrevistas de 678, La Nación+ y la mesa de Mirtha Legrand— se la ve recorriendo todo el espectro ideológico argentino.

El clip comienza con Legrand presentándola: “Arietto fue asesora de Proyecto Sur de Fernando ‘Pino’ Solanas, hizo campaña para Sergio Massa, trabajó con Lilita Carrió y ahora con Bullrich. Cambiante sos, ¿eh?”, le dice ante su gesto incómodo. Luego, la pieza alterna frases de distintas etapas: “Venezuela aprendió de Cuba, ya no da la revolución anticapitalista”, dice en La Nación+. En 678, en cambio, defendía consignas progresistas: “Nos conmovemos, como dijo el Che, por la injusticia ajena”.

En otro tramo, critica al kirchnerismo —“el proyecto K es el socialismo chavista”— y también a la derecha: “La derecha no argumenta”. Se define a sí misma como parte de “un amplio paraguas republicano” y, en tono más peronista, pondera a Margarita Barrientos como “la cara que humaniza una política social del PRO que no existe”. En registros de 678, incluso pedía crear “un Ministerio de Juventud” y convertir el 24 de marzo en una fecha para “ir ahora por los civiles y por la deuda ilegítima”.

El video se viralizó con rapidez y reavivó un debate recurrente: la versatilidad política de Arietto, que parece haber pasado por todas las tribus ideológicas del país.

