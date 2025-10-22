La campaña invisible de Sergio Massa

El trabajo silencioso de Sergio Massa tiene un doble sentido: el primero es velar por la unidad del PJ; el segundo, reconstruir su carrera política, luego de haber perdido el balotaje en 2023. Con un exagerado perfil bajo, el ex ministro de Economía se está convirtiendo en una pieza clave del peronismo, tanto en Buenos Aires como en el interior del país.

Por ese motivo, Axel Kicillof lo saludó desde el escenario cuando consiguió la victoria provincial y lo reconoció como el artífice de la lista de unidad. Pero su trabajo no se agotó ahí: el último fin de semana, estuvo en Santa Fe con los candidatos locales. El PJ cree que en esa provincia puede anotarse una victoria. “Sergio hizo muchos más viajes que a Santa Fe. Lo que pasa es que la mayoría no trascienden”, dicen en su entorno. “Está en muchos distritos”, agregan.

Visitas.

El partido de Tigre versus Newell’s le sirvió de excusa. Massa fue a Rosario con el objetivo de ver el encuentro que se disputó el viernes 10, y de paso tuvo un encuentro reservado con la candidata santafesina de Fuerza Patria, Caren Tepp, que hasta hace unos meses no formaba parte del peronismo. Fue la elegida para encabezar la lista, oxigenar el espacio y evitar la fragmentación.

En el caso santafesino, como en Buenos Aires, Massa trabajó con sus dirigentes locales por la unidad. Eran tantas las diferencias, que estuvieron a punto de ir en distintas listas. De hecho, insiste en las numerosas reuniones con que lo más importante para el espacio hoy es estar juntos.

Al encuentro con Tepp sumó al presidente del Frente Renovador, Diego Giuliano, y a uno de sus candidatos locales, Oscar “Cachi” Martínez. Le dieron varias vueltas a la estrategia electoral, de cara a la recta final de la campaña, y Massa se comprometió a darle todo el apoyo posible desde Buenos Aires.

No es casual. En la hipótesis que plantean en el Frente Renovador consideran que podrían pintar de celeste Santa Fe. Es que la provincia tiene un escenario de tercios, completado por el oficialismo provincial (Provincias Unidas) y el nacional (La Libertad Avanza). El cálculo que hacen es el siguiente: en las generales de 2023, Massa sacó 29,7% de los votos, con todo el desgaste de la gestión. Hoy, que son oposición, el número debería crecer. Y con pocos puntos más, quedarían adelante de los otros dos espacios. "Estamos voto a voto", confiesa la candidata Tepp.

Si eso sucede, el líder del Frente Renovador se va a anotar un triunfo más a su cuenta como armador. Con un plus: Cristina Kirchner había intentado forzar la unidad en los sufragios provinciales, imponiendo a un candidato que terminó por decirle que no e ir por afuera. Tendría éxito donde la ex presidenta fracasó.

Santa Fe no es el único lugar en el que Massa presta asistencia: en Córdoba apoya a Natalia de la Sota. No se mostró públicamente con la hija del ex gobernador, pero la dirigente ha reconocido la relación cercana entre ambos. La motivación del líder del Frente Renovador es doble: apalancar a la joven dirigente, por un lado, y disputarle la elección a Juan Schiaretti por el otro.

La relación entre ambos es muy mala: se deterioró luego de que intentaran consolidar espacios nacionales que no funcionaron, pero se quebró definitivamente en 2023. Es que el cordobés se presentó como candidato presidencial y le restó votos que le hubiesen servido al tigrense para ganar en primera vuelta.

Reconocido.

De todas maneras, su mayor trabajo este año estuvo en Buenos Aires. Massa fue el intermediario entre Kicillof y los Kirchner. Desde las sombras trabajó para que no se rompiera el partido y por ese motivo consiguieron la victoria electoral que puso en jaque al presidente Javier Milei.

“Nos decían ‘no se peleen’, ‘vayan juntos’. Uno de los más importantes artífices de la unidad que se expresa en la boleta de Fuerza Patria es Sergio Massa”, dijo en su discurso de cierre de campaña el gobernador bonaerense. El líder del Frente Renovador le agradeció emocionado.

Pero la buena sintonía con Kicillof podría tener fecha de vencimiento. Es que el gobernador es candidato puesto para las presidenciales del ’27. Sin reelección posible en Provincia, no tiene otra opción. Massa dice que falta mucho para ese momento, que es un error pensar en eso, pero se verá tentado a buscar la revancha contra Milei. Las aspiraciones de ambos los van a cruzar.

Por ahora, el tigrense apuesta a trabajar sin mostrarse, dándole aire a su imagen. Intentando reponerse del golpe del ’23. No da entrevistas y apenas se manifiesta por Twitter: escribe un puñado de tuits por mes y retuitea otros tantos. Un poco más activa es su cuenta de Instagram, donde se mezcla la política con cuestiones personales, como saludos de cumpleaños a sus hijos. A eso se reduce su actividad pública.

Su agenda igual está apretada. Se llena de reuniones para trabajar en su espacio en particular y en el peronismo en general. Nunca, desde que irrumpió en la dirigencia nacional, estuvo tanto tiempo en las sombras y haciendo el trabajo sucio de la política, el que no lo tiene como protagonista. Pero encontró un buen lugar para reconstruir. Si a Fuerza Patria le va bien en las elecciones, se va a anotar como parte fundamental del triunfo.