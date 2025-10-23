Longobardi: "Hay una devaluación administrada por Bessent"

“¿Bessent está haciendo una devaluación ordenada? Ignacio Miri en Clarín da una versión muy original de lo que está pasando con la economía argentina. Según su teoría, el secretario del Tesoro, con sus intervenciones diaria, está llevando a cabo una devaluación ordenada del peso. Esto sucede más allá de que los integrantes del equipo económico se encarguen todos los días de desmentir una devaluación”, posteó Marcelo Longobardi en sus redes sociales.

En su columna streaming de Instagram, el periodista explicó: "En los mismos días que los funcionarios argentinos negaban en Washington una y otra vez una devaluación, Bessent con intervenciones quirúrgicas que ofrecían dólares en las pantallas a unos pocos pesos, fijaba el precio de cierre. Que siempre quedaba un poco por encima del día anterior. No existe recuerdo de una devaluación tan consistente que haya sido negada tantas veces por los funcionarios del gobierno”.

“Los roles parecen claros: Caputo y su equipo niegan la devaluación y Bessent la ejecuta”, concluyó Longobardi y cerró: “Así, el gobierno argentino queda eximido de darle la razón a los economistas locales y de pagar un costo político que supone cualquier devaluación y Bessent lleva el barco argentino hacia donde el FMI y los financistas más poderosos del mundo recomiendan”.

En el mercado local, el dólar mayorista escaló a 1491 pesos en el techo de la banda apenas abrió el mercado este miércoles. Tras la brutal intervención del secretario del Tesoro de Donald Trump, el valor bajó unos pesos y cerró a 1489 pesos. Los bancos que intervinieron, de acuerdo a diversas fuentes, fueron el JP Morgan y el Citi Bank con una cifra que oscila entre USD 400 millones y USD 500 millones.

En conclusión, el mercado del dólar movió más de USD 700 millones. En el mismo día, el dólar blue operó en su récord y escaló a 1.550 pesos y el MEP cerró en 1592 pesos y el Contado Con Liquidación subió a 1614 pesos. Todavía quedan dos jornadas en el mercado hasta las elecciones legislativas del domingo. Si bien se da por descontado que la presión por el dólar seguirá acentuándose, el equipo económico envió a Miguel Nuñez y Juan Pazo a asegurar que desde el lunes el dólar bajará a 1250 pesos.

Los rumores de cambios en el gabinete libertario incluyen una probable renuncia de Luis Caputo a la cartera económica. En el gobierno mencionan que podría ser reemplazado por Federico Sturzenegger, que ya está trabajando en un plan que incluye la libre flotación del dólar que piden el FMI y el Tesoro norteamericano.