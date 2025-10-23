Gestión deslucida: los papelones del ex ministro Cúneo Libarona

Llegó buscando el bronce en su carrera, pero se va por la puerta chica. Mariano Cúneo Libarona aceptó ser ministro de Justicia de la gestión Javier Milei a sabiendas de que tendría un rol secundario. Santiago Caputo le marcó la cancha poniéndole al secretario de Justicia, Sebastián Amerio, quien fue el que llevó adelante las tareas delicadas del Gobierno y quien sería su reemplazante. El abogado fue una especie de cartón pintado. Y aún así se notó cuán mal pintado está.

Es que su gestión se cierra con muchos anuncios sin concretar, algunos ridículos, una serie de bloopers y hasta sospechas de compras con sobreprecios, aunque él en su carta de despedida se apuró a celebrar: “Doy un paso al costado, sin causas por corrupción”, según dijo en una entrevista con Ámbito.

Su paso por el ministerio incluye varios capítulos. En Tribunales recuerdan uno en particular: cuando intentó que los jueces vistan toga. Estaba incluido en la Ley Ómnibus que fue a defender a Diputados. “El juez o jueza vestirá toga negra y usará un martillo. ¿A qué obedece? Hay que estudiar historia”, dijo en la cámara baja. Aseguró que era la forma de “distinguirse” de los demás actores del juicio y recomendó leer “El alma de la toga”, un libro que expone 28 motivos por los que los jueces deben vestir de esa forma. No sucedió.

Un tropezón más serio fue cuando aseguró, otra vez en Diputados, “rechazamos la diversidad sexual que no se condice con la biología”. Sus declaraciones generaron muchos rechazos. El periodista Luis Novaresio fue uno de los tantos que lo cruzó: “¿Sos ignorante o mala leche?”, le dijo.

Hubo cosas un tanto más serias: el ministro fue denunciado por abuso de autoridad, luego de que se conociera una cámara oculta donde le ofrecía ponerle a disposición el aparato estatal y acercarle contactos en medios nacionales al exagente de inteliencia estadounidense Tim Ballard, para limpiar su imagen en medio de denuncias por abuso sexual.

Y otra más, que publicó Perfil en agosto: Cúneo Libarona adjudicó un contrato para la adquisición de boletos aéreos y terrestres tanto para viajes internacionales como nacionales por $648.779.200, a pesar que otra agencia ofreció un servicio similar por un valor menor. La anomalía fue detectada por la Sigen.

A pesar de que la renuncia se hará efectiva luego de las elecciones, el ministro de Justicia hizo trascender su decisión antes, justo el día del cierre de campañas. Cúneo Libarona vuelve a la actividad privada silbando bajito.