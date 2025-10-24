Lilita Carrió llamó a Pedro Rosemblat "porque quería conocer a Lali"

“Yo te llamé porque quería conocer a Lali”, confesó Lilita Carrió a Pedro Rosemblat en un reportaje streaming y agregó: “Ahí hablamos porque yo decidí no tener más agente de prensa Si me llaman los actores. Y yo tengo ganas, le digo, bueno, arreglamos, arreglamos entre los dos, después yo le aviso a alguien que arregle, pero yo ya no estoy en política”.

La cofundadora de Juntos por el Cambio se reunió con el periodista kirchnerista en una conversación con buena sintonía, comentando que dejo la política y también el uso de celulares “porque te dominan”. Por lejos, la revelación de que la dirigente quería conocer a la cantante pop y actual novia del conductor de la plataforma Gelatina sorprendió al “ex cadete”. Un aspecto de cierto cholulaje que también recuerda cuando el mismo periodista entrevistó a Cristina Kirchner y en la que la expresidenta curioseaba en el dialogo.

Más allá del supuesto alejamiento político, Elisa Carrió, sin ser candidata, se puso al hombro la campaña de la alianza entre la Coalición Cívica y el sector de la UCR bonaerense que le dijo “no” al pacto de Lousteau con Randazzo. Tras recorrer el territorio bonaerense con sus candidatos, “Lilita” puso el broche a la campaña en Magdalena, bastión radical de La Tercera Sección bonaerense.

De hecho, hace semanas, la exdiputada arremetió contra la coalición libertaria. “Las listas de La Libertad Avanza están llenas de lo peor del PJ", afirmó Carrió ante 300 concurrentes en un acto con los candidatos porteños de la Coalición Cívica en Ciudad de Buenos Aires.