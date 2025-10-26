No podía faltar: otro video fake de Mauricio Macri antes de una elección

Otra vez sopa. Otra vez un video fake que involucra a Mauricio Macri antes de una elección. El antecedente aún fresco, de mayo de este año, es cuando apareció un falso mensaje del ex presidente en las horas previas a la elección en la Ciudad de Buenos Aires, donde pedía a sus votantes que apoyaran al candidato libertario Manuel Adorni, quien terminó primero. Ahora, el Macri creado con Inteligencia Artificial nuevamente pide apoyo para alguien ajeno, los gobernadores de Provincias Unidas.

Esto dice el Macri ficticio en la grabación que circula por las redes sociales: "En víspera de las elecciones quiero comunicarles una decisión difícil. En estos meses, Milei rompió todos los acuerdos que habíamos construido con esfuerzo y diálogo. Eligió la confrontación y el personalismo en lugar del trabajo en equipo. Nosotros no creemos en los mesías, creemos en las instituciones, en la libertad y en el respeto. Por eso tomo la difícil decisión de pedirles que acompañen mañana a Provincias Unidas, el espacio que hoy representa con mayor claridad sus valores, el federalismo, la producción, el trabajo y el futuro. No se trata de volver atrás, sino de corregir el rumbo para no chocar. La Argentina necesita equilibrio, no improvisación".

El video fake busca restarle votos PRO al Gobierno, que va en alianza con los amarillos en esta elección. Así como el deepfake de mayo, difundido por los trolls del Gobierno, pretendía que los votantes macristas apoyaran al libertario Adorni en vez de a su propia candidata, Silvia Lospennato.

La IA se metió de lleno en la campaña.