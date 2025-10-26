Santa Fe: Milei arrasó en la provincia donde cerró su campaña

Javier Milei jugó a todo o nada en Santa Fe. Y ganó. Cerró su campaña nacional en Rosario cuando las encuestadores hablaban de que la elección se iba a definir “voto a voto”. Así lo había anticipado también la candidata de Fuerza Patria, Caren Tepp. Desde allí respaldó a Agustín Pellegrini, el joven candidato que eligieron entre Karina Milei y Romina Diez, la referente local de El Jefe.

A Pellegrini le alcanzó con poco para sacar un número impensado: en silencio, apoyado en la marca violeta, obtuvo más de 40% de los votos.

En términos formales, era una elección simple para La Libertad Avanza: de las 9 bancas que se pusieron en juego, ninguna le correspondía, por lo tanto era todo ganancia la que venía por delante. Pero al cerrar la campaña en Santa Fe, Milei necesitaba ser respaldado por los resultados. Y lo fue. La Libertad Avanza sumará 4 diputados.

Por la tarde, cuando todavía no habían cerrado los comicios, el gobierno provincial admitía que su resultado no había sido bueno. Hablaban del “voto miedo”, que había hecho crecer a la lista de Milei en sus encuestas en las 48 horas previas a la elección. Maximiliano Pullaro puso a su vicegobernadora como candidata de Provincias Unidas y apenas cosechó el 18% de los votos. Hasta el final del recuento estuvieron atentos a si sumaban uno o dos diputados al Congreso. Fueron dos.

La irrupción de Caren Tepp como cabeza de lista de Fuerza Patria fue una brisa de aire fresco para un peronismo fragmentado. La alianza peronista salió segunda con más del 28% de los votos. Hizo lo que esperaban y el PJ retuvo las 3 bancas que ponía en juego. Lo que la diputada electa no debe desconocer es que su rol fue electoral: no le alcanzarán sólo los votos para ponerse al frente del partido a nivel provincial, que sufre de las mismas divisiones que el espacio a nivel nacional. Hay demasiadas figuras de peso y trayectoria que se meterán en la discusión desde el lunes.

El huracán electoral de La Libertad Avanza lo volvió a hacer: pintó 16 departamentos de los 19 de violeta, incluso cuando hace unos meses atrás ese mismo electorado había favorecido a Pullaro en los comicios provinciales.