Tinelli contra Cristina Kirchner: "Hasta que no termine esto de que todo depende de ella..."

“Hasta que no termine esto de que todo depende de ella. Que hay que ir a consultarle para dónde ir. Hasta que no se acabe su 'liderazgo', el peronismo no va a conectar con la gente, y no hay posibilidades que el partido más popular, sea una alternativa lógica y honesta para gobernar”, posteó Marcelo Tinelli en su cuenta personal de X refiriéndose a Cristina Kirchner.

Junto al mensaje, el conductor televisivo compartió un tuit con un video de la ex mandataria bailando desde su balcón de su domicilio donde permanece detenida. Tras la difusión de los resultados electorales de la noche del domingo y la dura derrota de la coalición peronista, la ex vicepresidenta de Alberto Fernández agradeció el acompañamiento de la militancia que se congregó en San José 1111.

La victoria contundente de La Libertad Avanza reivindicó la estrategia de apostar al violeta puro y señalaron un derrumbe del Partido Justicialista en varios puntos provinciales, pero sobre todo en territorio bonaerense. La provincia gobernada por Axel Kicillof pasó de una victoria arrolladora a una sorpresiva derrota en menos de 50 días y promete reavivar una interna del kirchnerismo que siempre se encuentra latente e irresuelta.

La lista encabezada por Diego Santilli, con 41,46 por ciento, triunfó sobre la de Jorge Taiana, que obtuvo 40,90 por ciento. Un resultado bonaerense que nadie preveía, incluso desde Casa Rosada. El 7 de septiembre, en las elecciones legislativas provinciales, los libertarios habían perdido por una diferencia de casi 14 puntos contra el peronismo capitaneado por Kicillof.

Los resultados del domingo en favor de los violetas en provincia de Buenos Aires fue la bisagra de la derrota peronista y del liderazgo en su vertiente kirchnerista. La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, fue la primera en aprovechar el resultado local para reactivar la vieja discusión sobre la estrategia del desdoblamiento electoral que el gobernador propuso, un pase de factura que, en estos momentos, parece estar totalmente disociado de la coyuntura.

La dirigente de La Cámpora, una de los alfiles más fieles de la agrupación capitaneada por Máximo Kirchner, posicionó a la expresidenta como la líder opositora con mayor certeza en el plano político del movimiento. Un problema interno que se sintetiza con un Kicillof que tiene una base electoral, pero no controla el partido; el primogenito de la exmandataria que tiene el partido, pero no tiene imagen y un Sergio Massa que no lidera ningún sector.

A nivel nacional LLA obtuvo 40,68 por ciento de los votos, que se traducen en 64 diputados nuevos para el bloque libertario en la Cámara baja, contra Fuerza Patria que mantuvo los 15 lugares en juego y pudo sumar uno más, debido a los cercanos 31,69 por ciento obtenidos en las elecciones. Esta derrota holgada expone que el peronismo todavía no pudo planificar su vuelta y hasta un outsider político como Marcelo Tinelli se dio cuenta de ello.

Probablemente, el mensaje del conductor televisivo tenga una finalidad para el arco peronista: busquen los dirigentes por afuera. ¿Y quién sabe? Tal vez el creador de Showmatch sea uno de los primeros anotados al casting. Para el 2027 todavía quedan dos años.