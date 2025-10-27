Los memes de Scott Bessent tras el triunfo libertario

La noche del domingo electoral en Argentina tuvo una voz inesperada desde Washington. Scott Bessent, el poderoso asesor económico de Donald Trump y actual secretario del Tesoro norteamericano, publicó un mensaje en la red X que fue leído en Buenos Aires como una señal política directa. “Felicitaciones al presidente Javier Milei por las exitosas elecciones intermedias de La Libertad Avanza”, escribió.

“El presidente Milei tiene un mandato renovado para el cambio”, escribió Bessent festejando la victoria legislativa del oficialismo. En tono diplomático, pero con carga ideológica, Bessent agregó: “Argentina es un aliado vital en América Latina. Estos resultados son un claro ejemplo de que la política de la administración Trump de Paz a través de la Fortaleza Económica está funcionando”.

"Muchas gracias Sott Bessent y a todo su equipo del Tesoro. El soporte de Estados Unidos a este rumbo económico es de vital importancia para Argentina, y también para la región. MAGA", contestó el ministro de economía Luis "Toto" Caputo.

Milei y el aval del norte

En la lectura política, el mensaje de Bessent funciona como un reconocimiento explícito al experimento libertario argentino y como una reafirmación de la sintonía ideológica entre Milei y Trump. En la Casa Rosada lo celebraron como “una señal de confianza para los mercados”, mientras en la oposición lo leyeron como una injerencia directa del Tesoro norteamericano en un proceso político local.

Las palabras del funcionario llegan en un momento clave: tras el triunfo legislativo, Milei consolidó mayoría propia con sus aliados provinciales y busca encarar la segunda etapa de su programa económico. En Washington, el diagnóstico es que “la Argentina se encamina hacia una estabilidad basada en la disciplina fiscal y la apertura a la inversión privada”.

Bessent fue más allá y proyectó optimismo sobre el futuro bilateral: “Esperamos que se sigan dando pasos hacia la libertad económica que atraerán inversiones del sector privado y creadores de empleo, trayendo prosperidad al pueblo argentino”, afirmó.

“Paz a través de la Fortaleza Económica”

La frase central del mensaje —“Peace through Economic Strength”— fue destacada en los portales internacionales y replicada en memes que mezclaban a Bessent con personajes de Guillermo Francella o con la estética de Wall Street. El lema, inspirado en la doctrina de “Paz a través de la fuerza” que popularizó Ronald Reagan, resume la visión trumpista de la geopolítica económica: que la estabilidad internacional se logra a través del poder financiero.

En los últimos meses, esa idea se tradujo en una política hemisférica que busca consolidar socios estratégicos en América Latina bajo un esquema de cooperación económica directa con el Tesoro estadounidense, evitando el rol de los organismos multilaterales. Argentina se convirtió en el caso testigo de ese experimento, con el plan de swaps, acuerdos de inversión tecnológica y aperturas de mercados agrícolas.

Memes y política exterior

En la red, el mensaje de Bessent desató un festival de imágenes: el funcionario recreado como Francella brindando con un fernet, Milei abrazado a un toro de Wall Street, o la dupla Trump-Milei sobre un fondo de billetes de cien dólares. El tono celebratorio se mezcló con ironía, pero también con un reconocimiento tácito: la política exterior libertaria logró un nivel de visibilidad inédito.

En el oficialismo destacaron que “ningún gobierno argentino había recibido una felicitación tan directa de un secretario del Tesoro de Estados Unidos después de una elección legislativa”. Los libertarios aprovecharon el gesto para reforzar la narrativa de un “nuevo eje de libertad económica” entre Buenos Aires y Washington.

Mandato renovado

El mensaje de cierre de Bessent condensó el clima de euforia oficialista: “Bajo el liderazgo del presidente Trump, la relación entre Estados Unidos y Argentina nunca ha sido más sólida. América Latina se encamina hacia un futuro económico brillante”.

En los hechos, las legislativas consolidaron a Milei como figura dominante en la política argentina y le otorgaron margen para avanzar con su segunda “Ley Bases”, prevista para diciembre. Desde Washington, la señal fue clara: el experimento argentino es ahora parte del mapa estratégico de la administración Trump, y sus resultados —económicos y simbólicos— serán observados de cerca por todo el continente.

por R.N.