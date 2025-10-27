Karina Milei y el Hotel Libertador que "trae suerte": "Ya es casi nuestro"

El Hotel Libertador, en Córdoba y Maipú, fue el epicentro de la victoria de La Libertad Avanza (LLA) el 26 de octubre de 2025, tras arrasar en las legislativas con un 41% de los votos y presencia en los 24 distritos. Karina Milei, emocionada, habló ante la militancia: "Ya es casi nuestro", refiriéndose al hotel, propiedad de Eduardo Elsztain, magnate de IRSA. "Este lugar nos trae suerte", agregó antes de presentar a Javier Milei, consolidando al Libertador como símbolo libertario.

En 2023, el hotel fue el cuartel de la campaña presidencial. Karina, "El Jefe", gestionó todo: sillones violetas para entrevistas, reuniones con Santiago Caputo y Guillermo Francos. El balotaje lo convirtió en el búnker oficial de LLA, y esta victoria legislativa refuerza su mística. Javier, en su discurso, calmó tensiones internas: "A los dos colosos, arquitectos de este milagro: Santiago Caputo y Karina Milei", aludiendo al choque entre ambos por el control del proyecto, con Martín Menem y Sebastián Pareja como alfiles de Karina.

Elsztain, líder de IRSA (56,7% del Libertador vía Cresud) y dueño de casi un millón de hectáreas, es un actor clave. Apoyó a Milei en 2023, hospedándolo gratis en el hotel (con un gasto de USD 35.000) y acompañándolo en eventos como la asunción y un viaje a Nueva York. Su influencia incluye un ejecutivo de IRSA en la AABE, que administra bienes estatales. Su trayectoria, desde los '90 con Menem hasta sus inversiones en minería y shoppings, lo posiciona como un empresario influyente.

Roxana Cozzo, ex gerenta de banquetes del Libertador, es cercana a Karina. Organizó eventos en 2023 y foros cripto en 2024, algunos ligados a la polémica criptomoneda LIBRA. Hoy, es asistente de Karina en Casa Rosada y mantiene vínculos con el hotel. Junto a Mara Gorini, ex macrista y organizadora de actos como el del Movistar Arena, integra el círculo de confianza de Karina. El Libertador, revitalizado por LLA, sigue siendo un símbolo. La frase de Karina, "Ya es casi nuestro", refleja su peso en el proyecto libertario.