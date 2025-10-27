Derrota inesperada: el meme viral de Cristina saltando de su balcón

La Libertad Avanza consolidó este domingo su dominio político al imponerse con claridad sobre el kirchnerismo, representado por la coalición Fuerza Patria, en las elecciones legislativas del 26 de octubre. Con un desempeño imponente en la mayoría de los distritos del país, el oficialismo libertario logró no solo consolidar su presencia en el Congreso, con un 40 por ciento obtenido a nivel nacional, sino también asestar un golpe significativo al espacio que lidera Cristina Fernández de Kirchner, cuyo poder interno dentro del PJ quedó severamente debilitado.

La fuerza encabezada por los hermanos Milei logró capitalizar el descontento con la dirigencia tradicional y convertirlo en una consolidación electoral, especialmente en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Fe. En varios de esos territorios, los candidatos libertarios superaron por amplios márgenes a los postulantes de Fuerza Patria, un frente que había intentado reagrupar a los sectores kirchneristas y peronistas clásicos bajo un discurso de oposición frontal al gobierno nacional.

En el plano político, la derrota deja a Cristina Kirchner en una situación de repliegue. Aunque no fue candidata, su figura continuó siendo el eje simbólico de la campaña de Fuerza Patria y el principal punto de referencia para sus adversarios. Esta situación se vio reflejada cuando militantes se acercaron al domicilio ubicado en San José 1111, barrio de Constitución, para acompañar a la ex presidenta. La dirigente salió al balcón y saludo a la multitud que se congregaba con bombos en las inmediaciones, también se animo a bailar unos pasos en agradecimiento a los activistas que se acercaron al lugar donde se encuentra confinada con prisión domiciliaria.

La pérdida de bancas en el Senado y la fractura evidente en los liderazgos provinciales marcan el final de una etapa dentro del kirchnerismo. En las últimas horas, referentes del espacio reconocieron en privado que la expresidenta enfrenta ahora el desafío de redefinir su rol dentro de un movimiento que ya no cuenta con la capacidad de convocatoria ni el peso electoral de otras épocas.

En redes sociales, trolls emparentados a LLA desarrollaron una deepfake de la exvicepresidenta de Alberto Fernández arrojándose del balcón de su domicilio. Difundido por redes como X y Threads, el video de pésimo gusto fue tendencia en el mundo virtual tras conocerse los conteos finales de la elección legislativa.

El avance libertario en el Congreso refuerza la posición de Milei de cara a la segunda mitad de su mandato y le otorga mayor margen de maniobra para impulsar reformas estructurales. Mientras tanto, el peronismo en su versión kirchnerista deberá atravesar un complejo proceso de reorganización interna, con figuras disputando el liderazgo que durante casi dos décadas encarnó Cristina Fernández de Kirchner. El mapa político argentino, tras las urnas del 26 de octubre, se redefine con un oficialismo fortalecido y una oposición peronista que busca reinventarse tras el retroceso más profundo de su historia reciente.