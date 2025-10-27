Una por una, por cuánto erraron las principales encuestadoras

Las elecciones legislativas del 26 de octubre de 2025 marcaron un hito inesperado para La Libertad Avanza (LLA), el partido liderado por Javier Milei, que se impuso a nivel nacional con el 40,84 % de los votos, superando ampliamente a Fuerza Patria (FP) y sus aliados, que obtuvieron el 31,69 %. En la provincia de Buenos Aires, el triunfo libertario con el 41,45 % frente al 40,91 % de la alianza opositora fue aún más sorprendente: ninguna encuesta preelectoral anticipaba una victoria de LLA en ese distrito clave.

A nivel nacional, las consultoras subestimaron de forma generalizada el voto a Milei o sobrestimaron al peronismo. El error promedio fue de entre cuatro y cinco puntos en LLA y de tres a cuatro en FP. Zentrix fue la que más se equivocó: le dio 36,5 % a LLA (−4,34) y 43,5 % a FP (+11,81), invirtiendo el liderazgo. DC Consultores fue la más precisa, con 41,2 % para LLA (+0,36) y 34,9 % para FP (+3,21). CB Consultora también quedó cerca, con 37,1 % (−3,74) para Milei y 32,2 % (+0,51) para FP. Otras, como Rubikon Intel, Management & Fit y Atlas Intel, mostraron márgenes erróneos pero menos pronunciados. Ninguna captó el diferencial real de casi nueve puntos.

En la provincia de Buenos Aires, todas fallaron. Zubán Córdoba proyectó 32,3 % para LLA (−9,15) y 43,6 % para FP (+2,69). Nueva Comunicación fue la más desacertada, con 28,3 % (−13,15) y 43,1 % (+2,19). CB Consultora, más cerca, estimó 36,8 % (−4,65) y 42 % (+1,09). Proyección Consultores y Delfos midieron bajo el PRO, pero aun ajustadas mostraron desvíos significativos.

El balance de octubre deja una conclusión clara: las consultoras fallaron en detectar la magnitud del voto a Milei y la erosión del peronismo, especialmente en sectores populares. El llamado “efecto Milei” —una combinación de voto oculto, desafección y castigo a la política tradicional— desafió los modelos de predicción y confirmó que, en la Argentina actual, medir ya no basta: hay que entender el humor social.