Video: la fiscal de mesa que no le quiso dar la mano a Karina Milei

Sin lugar a dudas, Karina Milei se posicionó como una de las principales ganadoras en las elecciones legislativas del 26 de octubre. La máxima autoridad de La Libertad Avanza mantuvo una labor difícil durante meses tratando de consolidar al movimiento libertario en todo el país. Asistido por el Martín y Eduardo "Lule " Menem, el esfuerzo militante tuvo su recompensa.

El domingo temprano, antes de llegar al búnker ubicado en el Hotel Libertador, legendario epicentro de LLA, y sin conocer los resultados de las legislativas, en la que obtendría casi un 41% de los votos a nivel nacional, la secretaria general de Presidencia cumplió con su deber cívico. En su turno para emitir el voto, la funcionaria se presentó ante las autoridades de mesa y comenzó a saludar con la mano. Captado por las cámaras del lugar, una fiscal de mesa se negó a participar del convite, dejando con la mano en el aire a la libertaria.

Si bien el incómodo momento tuvo su difusión en las redes sociales vinculadas al peronismo, el domingo fue un día de consagración para la hermana del Presidente. Al tener los primeros datos por la tarde de los primeros números y recién llegada al hotel de Eduardo Elsztain, Karina Milei habló ante la militancia: “Este lugar nos trae suerte”.

El inmueble perteneciente al grupo IRSA, fue el escenario de la victoria en el balotaje de 2023 y hospedó al candidato presidencial las semanas anteriores a la votación presidencial. En las legislativas de este año la mística se refuerza y la menor de los Milei lo sabe. Esa dominical tarde consagratoria, la dirigente libertaria estuvo escoltada por todos sus alfiles, desde Martín Menem a Sebastián Pareja. Olvidándose del incomodo momento vivido en la escuela que le toco votar, la dirigente celebró un triunfo aplastante en el país.