El nuevo hit de Gelatina sobre la "mano loca" de Milei

Hace unas semanas, el auditorio principal de La Rural estuvo colmado de dirigentes, empresarios y curiosos que asistieron a la presentación del libro “Cambia la música”, escrito por analista financiero Salvador Di Stefano , conocido en las redes sociales como el “Gurú del dólar”. El invitado especial del evento fue Javier Milei, que se subió al escenario para acompañar al autor en la charla. Tanto el presidente como el escritor analizaron las transformaciones económicas del país desde la llegada de La Libertad Avanza al poder.

Sin embargo, lo que terminó marcando la jornada no fue el contenido del debate, sino un gesto inesperado del presidente que rápidamente se convirtió en tendencia viral. Mientras la conversación se desarrollaba en el escenario, Milei realizó con una de sus manos un movimiento repetitivo y fuera de contexto. Ese detalle, registrado en los celulares de varios presentes, se difundió con velocidad en las redes sociales y pronto desató una ola de comentarios. La pregunta “¿Alguien sabe qué hace Milei con su mano?” se multiplicó en X acompañada de videos que alcanzaron miles de reproducciones en cuestión de horas.

En el segmento “La Fábrica de jingles” del programa streaming “Industria nacional” de la plataforma Gelatina, el conductor Pedro Rosemblat presentó un nuevo hit basado en los extraños movimientos del mandatario con su mano. Inspirado en la canción noventosa “Párate y mira” de Los Pericos, la versión protagonizada por el presidente promete destronar al boom “Alta coimera”, creada por María Godoy, referida a Karina Milei.

“Mira esa mano, mira como se mueve, mira como arranca, se toca una zamba. Mira esa mano, mira como se mueve, mira esas escalas, séptima y nueve. No se da cuenta, es un acto de reflejo. Cuanto más versea, más se mueven los dedos. Poseído por el guitarreo”, describe los distintos versos de la intro, reversionando el ritmo reggae y ska que utilizaba la agrupación musical liderada por el Bahiano.

Concluyendo el tema, con una sugerente mención a Karina Milei y Santiago Caputo, el jingle finaliza: “Y eran acordes, esos acordes. Y eran acordes, imaginarios”, sigue la melodía y, sin bajar el ritmo, continua: “Todo este bullying lo tiene merecido, si él se burló de los desaparecidos. La garra loca tocando “Sweet child mine”, está imitando un truco de René Lavand. Que entre Caputo, le diga al oído, que Jimmy Hendrix lo tiene poseído. La hermana dice que se mueve hasta dormida, aprovecha y goza la melodía”.

Si bien el tema "Alta coimera" se viralizó, a medida que el caso de las escuchas que vinculan a la secretaria general de Presidencia se mediatizaba. En este caso, con "la mano de Milei", es probable que ocurra lo mismo, teniendo en cuenta que el perfil del mandatario se encuentra más elevado por los resultados favorables de la elección legislativa de medio termino. La votación, que se llevo a cabo este domingo, catapultó a la LLA con casi un 40 por ciento de los votos a nivel nacional. Un escenario que nadie preveía y que para Milei sonó como música para sus oídos.