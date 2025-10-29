En los medios se burlan de la "pelada" a medias de Santilli

Tras la escandalosa renuncia de José Luis Espert por el caso del presunto narcotraficante Fred Machado, nadie se veía venir que Diego Santilli tendría chances de triunfar en las elecciones legislativas por provincia de Buenos Aires. Ni siquiera él. Hace casi una semana, el ex dirigente macrista había prometido al Gordo Dan que se iba a rapar en vivo en “La Misa”, en caso de llegar a obtener una victoria en las votaciones del domingo 26 de octubre.

Pero, inesperadamente, la lista libertaria encabezada por el “Colorado” Santilli ganó por casi un punto sobre la nómina peronista, liderada por el experimentado Jorge Taiana. La Libertad Avanza obtuvo 41,45% venciendo a Fuerza Patria, que cosechó 40,92%. Con esos números, el kirchnerismo perdió casi 500.000 votos desde la última elección provincial del pasado 7 de septiembre, cuando le había ganado a los libertarios por casi 14 puntos de ventaja.

El lunes a la tarde, Daniel Parisini esperaba al diputado electo, en los estudios de Carajo TV, con un estilista y su respectiva máquina de rapar en mano, ademas de un sillón de peluquería. El acuerdo fue que tanto el conductor del ciclo y el dirigente se tenían que rapar a full, pero solo el famoso tuitero libertario cumplió con la promesa. Santilli eligió sólo pasarse “la dos” en su cabello.

“Si lo damos vuelta, me peló”, había prometido el entonces candidato de La Libertad Avanza, refirindose a que debía ganar la elección nacional para pelarse. Un trato que buscaba instalar la frase “para votar al colorado, marcá al pelado”. Un guiño a la calvicie de Espert, que habiendo renunciado, todavía figuraba encabezando el segmento libertario de la boleta única de papel.

La promesa "cumplida a medias" de Santilli trajo numerosos cuestionamientos con tonos de humor de diversos periodistas. “A menos de 24 horas de haber ganado, Santilli batió un record. Ya incumplió su única promesa de campaña y eso que no asumió todavía. Te acordas que dijo que ‘si ganaba se pelaba’. Eso no es pelarse, todavía no asumiste y ya nos estás garcando”, destacó Juan Di Natale en su programa de Bravo TV.

En el streaming de Infobae, ante una mesa de periodistas que le consultaron sobre el tema, el legislador explicó: "Tengo una operación acá atrás ", señalandose la nuca. Varios se preguntaron en la mesa "¿Qué tendrá en la nuca, Santilli?". La respuesta tentativa la propuso, con cierta comicidad, el ex CQC en su programa televisivo. Di Natale arriesgó que "debía ser un enchufe". Quedará en cada uno imaginarlo.