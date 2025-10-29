Engañado: Grabois creyó que lo felicitaban, pero era para Milei

En una entrevista que rápidamente se volvió viral, Andrés “Duka” Ducatenzeiler —ex presidente de Independiente y hoy conductor y creador de contenido— protagonizó un cruce inesperado con Juan Grabois. Duka, que transmite en Carnaval Stream los lunes y viernes de 21 a 01, destacó la actitud de Javier Milei durante la campaña, generando un instante de confusión y tensión en vivo.

“Al único tipo que vi enfrentar las piedras, ir a todos lados que lo escupen, que lo maltraten los medios de comunicación... fue a Milei”, dijo el streamer. Grabois, creyendo que la frase era sobre él, respondió rápido: “Ah, ¿sí?”. Pero Duka avanzó: “A Milei vi que lo cagaban a piedrazos y fue”. El dirigente social reaccionó: “Eh eh… ¿eh? ¿A mí no me viste peleando?”. Duka aclaró: “No estoy hablando de vos”. La frase final de Grabois cerró el momento incómodo: “Hablá de mí porque estabas hablando conmigo. Yo no quiero hablar de otros que no están”.

El episodio tocó un punto sensible. Grabois también ha enfrentado hostilidad política: fue increpado en la calle, insultado en redes y cuestionado por medios opositores. Para él, esa experiencia es parte central de su trayectoria pública y militante. Por eso, escuchar que ese reconocimiento era para Milei —su rival directo— lo descolocó.

Más allá del intercambio puntual, la escena refleja un cambio en el ecosistema político: los debates ya no suceden solo en estudios tradicionales, sino también en streams donde la conversación es menos formal y más espontánea. Y mostró una disputa simbólica que atraviesa al clima político: quién puede adjudicarse la legitimidad de haber “bancado la calle” y resistido la hostilidad pública. Esta vez, el elogio inesperado para Milei dejó a Grabois en silencio y generó un gesto de incomodidad que quedó registrado para miles de espectadores.