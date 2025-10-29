Bessent & Bennett, el nuevo plan B&B de la intervención de EE.UU.

En los primeros tiempos del gobierno de Carlos Menem, antes de que Domingo Cavallo pudiera frenar la híper con su fórmula de la Convertibilidad que ató el peso al dólar, hubo un plan económico que el riojano compró y que no terminó de funcionar. Se lo vendió Jorge Born, uno de los dueños del que por entonces era el grupo empresario más importante de la Argentina, Bunge & Born. La firma puso a los primeros ministros de Economía del riojano, Miguel Ángel Roig -quien falleció en el cargo- y Néstor Rapanelli, y el intento de estabilización post alfonsinista se dio en llamar Plan B&B.

Más de un 35 años después, la novedad es que Javier Milei, un gran fan del menemismo, tiene su propio Plan B&B, no por Bunge & Born, sino por Bessent & Bennett, como bromea el consultor Carlos Fara en una de sus últimas columnas para Perfil. Veamos de quiénes se trata.

Scott Bessent es el Secretario del Tesoro de Donald Trump que anunció el salvataje por 40 mil millones de dólares para la Argentina que le permitió a Milei llegar con aire a las elecciones y calmar a los mercados cuando presionaban sobre el tipo de cambio. Esa ayuda evitó una corrida y, con el diario del lunes, le permitió al Gobierno ganar las elecciones. Además, Bessent sigue de cerca la situación argentina, compró pesos en sucesivas rodas para frenar la presión sobre el dólar en el mercado cambiario local y también tuitea casi todos los días mostrando que está encima de la situación. Su último tuit es del martes 28. Y suele comparar, en esos mensajes, a los demócratas norteamericanos con los peronistas argentinos. En su cabeza, todos son populistas.

Bessent viajó dos veces a la Argentina, en el avión de Leonardo Scatturice, el lobbista ligado a Santiago Caputo que es socio del norteamericano Barry Bennett, la segunda B de esta fórmula.

Bennett es un amigo y ex consultor de Donald Trump (lo asesoró en la campaña presidencial de 2016) y tiene llegada directa a él. Con ese contacto fue que el gobierno libertario consiguió las reuniones entre Milei y Trump y el salvataje del Tesoro.

Bennett además estuvo en la Casa Rosada con Santiago Caputo. Y volvió a viajar a Buenos Aires para el fin de semana crucial de las elecciones, para monitorear el proceso y la posterior reacción de los mercados. Estuvo desde el sábado 25 hasta el lunes 27 y voló también en el avión de su socio Scatturice, la misma aeronave que se hizo famosa por no ser requisada en Aeroparque meses atrás. Se fue satisfecho con el resultado -mucho mejor al esperado- y con la calma cambiaria posterior.

El dúo Bennett & Bessent es crucial en el plan de intervención de EE.UU. en Argentina, salvataje mediante. Y también lo es el avión de Scatturice, el taxi aéreo de ambos.