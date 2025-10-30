Al cuadrado: Lucía Cámpora de La Cámpora salió a bancar a Cristina Kirchner

Como si fuese una coincidencia familiar, redundante y hasta cacofónica, Lucia Cámpora, sobrina nieta del expresidente Héctor Cámpora, es la actual secretaria general de la agrupación “La Cámpora”. Desde el 2014, la activista peronista viene ganando terreno en el movimiento creado por Máximo Kirchner y tuvo su cargo más alto, en el ámbito universitario, cuando la eligieron como vicepresidenta de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) en 2018. Pero, al año siguiente, debutó en las grandes ligas al ser elegida legisladora porteña por el Frente de Todos.

En la actualidad, la dirigente es considerada una habitué de las transmisiones de streaming entre los militantes kirchneristas. Por ese motivo, no es ninguna sorpresa que, utilizando las redes sociales, la treintañera haya salido a respaldar a la expresidenta Cristina Kirchner, luego de la derrota en las elecciones legislativas del domingo. La exmandataria fue muy criticada por sectores del peronismo y varios dirigentes del movimiento justicialista han cuestionado sus actitudes, desde bailar en el balcón alentada por sus seguidores, tras conocerse la derrota en provincia de Buenos Aires de Fuerza Patria, hasta pasar factura por el desdoblamiento de las elecciones al gobernador Axel Kicillof, a través de la intendente quilmeña Mayra Mendoza.

En un video, grabado desde su auto, Lucia Cámpora apuntó contra la Corte Suprema de Justicia. La dirigente explicó:" A solo dos días de las elecciones, en una misma resolución, en un mismo día, la Corte Suprema rechazó por lo menos 10 resoluciones de Cristina Fernandez de Kirchner. Algunos en defensa de ella misma, en las causas truchas que le armaron y otros eran recursos de Cristina contra aquellos que la quisieron matar. Rechazo, por lo menos, 4 recursos de Guillermo Moreno y dejo firme la condena de Moreno".

“En la misma resolución, absolvieron a Caputo en una causa penal, absolvieron a Sturzenegger en una causa penal, absolvieron a Mauricio Macri en las causas de espionaje por el ARA San Juan, rechazaron un recurso de los familiares del ARA San Juan por cuestiones formales”, describió la dirigente y concluyó: “Absolvieron a Milei en otra causa penal. Todo esto, en una misma resolución, como si faltasen pruebas de lo acomodadito que está el Poder Judicial en nuestro país con los poderes económicos”.

El rol de Lucía Cámpora para los próximos meses será clave, sobre todo en un contexto en el que tanto Cristina Kirchner como el resto de los dirigentes de la "orga K "sufren el desencanto de los jóvenes con la política y su migración hacia los sectores libertarios que representa Javier Milei. En ese contexto, la sobrina nieta de Héctor Cámpora debe fortalecer a la agrupación que lleva su apellido promoviendo un proyecto nacional y popular que atrape a la juventud en este clima de época.

En su discurso del 21 de marzo de 2023 en el CCK, al asumir su cargo de Secretaria general de La Campora, la dirigente afirmó: “Tal vez los que hoy tengan 20 años no se acuerden, pero allá por el año 2001 los argentinos y las argentinas en las calles gritaban ‘que se vayan todos, que no quede ni uno solo’. Era el repudio a la política por lo que había pasado”.