La soledad es una oportunidad

¿Tenes miedo a la soledad?
La soledad tiene mala prensa, socialmente está relacionada con el abandono, la escases, el desamor y el vacío.
¿Y si te digo que es una oportunidad?, es porque hay lugares internos a los que se llega solamente en soledad, porque implican silencio, estar conectados a través de nuestra respiración, nuestros sentidos y sobre todo la calma. Es un lugar único, porque aprendemos a acompañarnos cuando todos se van. Es tan importante como estudiar y trabajar. Es una oportunidad para saber quiénes somos y, sobre todo, que queremos, cual es nuestro propósito. Porque desde ese lugar es que empezamos a construir. Porque reconocerte es tu primer acto de amor.
¿Por qué siempre piensas que atraes el mismo estilo de personas?
No sos un imán que atrae gente y se te va pegando, en realidad sos vos que estas eligiendo desde un lugar interno. Lo que no trabajamos en nuestro interior lo repetimos inconscientemente.
Entonces, imagina poder dar vueltas tus ojos y empezar a mirarte hacia adentro y pensar, ¿desde qué lugar estas eligiendo? ¿desde tu miedo a estar solo? o ¿no ser elegido por nadie más? O, por el contrario, ¿desde tu real convicción? ¿Desde el amor libre?
Si no te tomas el tiempo en soledad para hacer esta mirada interior, puedes seguir repitiendo inconscientemente los mismos patrones de elección, desde el miedo o carencias no reconocidas.
¿Cómo podés conocerte a vos mismo?
Somos lo que hacemos todos los días. Para lograr el autoconocimiento es importante poner atención y conciencia a cada conducta a cada pensamiento a cada sentimiento que hacemos día a día. Cada acción habla de nosotros de lo que vamos priorizando y mirando con mayor atención.
Tenemos que ser conscientes de cuál es nuestro objetivo de cada día, porque un día es una vida en miniatura.
.
¿Como podés aprender a estar “presente”?
Estar presentes es conectar con el aquí y ahora, es a través de nuestros sentidos ya que la mente navega entre el pasado y el futuro
Aprender a estar presente en uno mismo, es a través de la respiración, es el “arte de quedarse”. No es solo una práctica mental, es un acto de amor propio, es permanecer en lo que siento sin huir ni distraerme. Es escuchar lo que el cuerpo grita cuando el alma calla y cómo el cuerpo puede ser un aliado para reconectarnos con lo que nos duele.
La desconexión emocional es vivir sin habitarse y eso traerá consecuencias negativas. Y recuerda que “Tu cuerpo no te traiciona: te traduce.”
Tu tarea es “sanarte”
Ahora pregúntate ¿Y hoy que tengo que sanar?
Sanar no es olvidar, es dejar de pelear con lo que ya pasó. En tu corazón: habitar tu propia compañía, es tu tarea siempre sanar la relación con vos, estar en contacto con vos para entender tu necesidad y sobre todo para preservarte, eso es amor propio y cuidado.
No es olvidar es mirarse amorosamente….ahí dolió y aquí sano
Es reconocer la vida misma…hay cosas que son parte de la vida
Sanar no es olvidar el pasado, es volver a habitarte en el presente. Es una práctica diaria pequeñas pausas, respiraciones, momentos de silencio, contacto con la naturaleza.
“Cuando estás presente, el amor ya está. No hay que buscarlo afuera, sólo recordarlo adentro.”
“No se trata de perdonarte por lo que fuiste, sino de abrazarte por lo que sobreviviste.”
