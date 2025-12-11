Tuesday 16 de December, 2025
Silvana Olguin: Profesionalismo con calidez humana en el mundo inmobiliario

Con vocación por lo comercial y las relaciones humanas, Silvana Olguin construyó una trayectoria basada en la dedicación, la empatía y la formación continua. En la actualidad lidera su propia inmobiliaria, destacándose por un acompañamiento integral y un enfoque profundamente humano.

Silvana Olguin: Profesionalismo con calidez humana en el mundo inmobiliario | Foto:CONTENTNOTICIAS

Silvana Olguin, ¿cómo fueron los inicios en tu profesión?

Siempre me gustó la parte comercial de ventas y las relaciones sociales y públicas lo que me llevó a estudiar la carrera de Corredor Inmobiliario, Martillero Público y Perito Tasador. Me recibí en el año 2011 y empecé a ejercer la profesión en la inmobiliaria de una amiga. Debido a mi dedicación al trabajo, al amor a la profesión y por mi gran desempeño decidí en el año 2018 abrir las puertas de mi propia inmobiliaria, consagrándose así lo que hoy es "Silvana Olguin Negocios Inmobiliarios".

¿Cuáles son los servicios que brindas al público?

Los servicios que brindo son administración de inmuebles, tasaciones en general y ventas.

¿Cómo te proyectas de cara al futuro?

Ya que he consolidado una cartera de clientes exclusivos mi objetivo es posicionarme como un referente confiable e idóneo para rio cuarto, la zona y diferentes puntos del país. Dado que estoy incursionando en el marketing digital busco convidar las nuevas tecnologías con el trato humano que es irreemplazable para optimizar tanto los tiempos de los clientes como las transacciones inmobiliarias.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

Lo que me destaca es que no trato las operaciones como transacciones, sino como transiciones de vida. Entiendo que comprar y alquilar genera stress y ansiedad, por eso mi valor agregado es la Empatía operativa: no solo escucho lo que el cliente pide, sino que entiendo lo que realmente necesita. Yo no abandono la búsqueda si las primeras opciones no encajan; mi compromiso es un acompañamiento integral hasta que tienen la llave en mano y sienten que tomaron la decisión correcta. 

A su vez, he comenzado a estudiar la carrera de abogacía. La cual considero que es una herramienta fundamental para diferentes operaciones inmobiliarias. Esto conlleva a un asesoramiento más integral e interdisciplinario. 

Datos de contacto:

Dirección: Alejandro Roca 49 Rio Cuarto - Córdoba

Teléfono: 358-5621633 

Mail: [email protected] 

Instagram: Silvana Olguin Negocios Inmobiliarios 

Tik Tok: @silvana.olguin.ne

