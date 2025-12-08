De Argentina al mundo: Proyecto Color y el futuro de la impresión 3D para emprendedores

1. ¿Cómo vienen las tendencias a nivel mundial en impresión 3D?

La industria de la impresión 3D vive un crecimiento exponencial, y este año lo confirmamos en primera persona con un recorrido internacional clave.

En Alemania estuvimos en Formnext, la feria más importante del mundo de impresión 3D, donde las marcas líderes presentan sus innovaciones en impresoras, materiales, automatización y tecnología.

En Asia visitamos Global Sources en Hong Kong, un punto estratégico para conocer nuevos desarrollos, proveedores, materiales y tecnologías emergentes dentro del ecosistema maker y de fabricación digital.

Y además estuvimos presentes en la Feria de Cantón, la exposición comercial más grande del mundo, donde se reúnen las principales empresas y fabricantes globales. Allí mantuvimos reuniones directas con marcas que lideran el mercado y exploramos nuevos lanzamientos, tendencias de producción y oportunidades tecnológicas para traer a Argentina.

A nivel global, la tendencia dominante se mantiene firme: Bambu Lab continúa liderando el mercado por su precisión, calidad y automatización. Todo se orienta a impresoras ideales para quienes emprenden.

2. ¿Qué eventos realizaron durante este año y cómo fue su recorrido por el país?

Este año tuvimos una agenda muy activa. Estuvimos en distintas provincias, llevando la impresión 3D a emprendedores, instituciones, revendedores y makers que buscan expandir o iniciar un negocio propio.

Realizamos demostraciones, capacitaciones y encuentros comerciales.

Y uno de los momentos más destacados fue nuestro evento “Proyecto Emprende” en Mendoza, en noviembre, completamente dedicado al emprendedor: charlas, promociones, impresoras en acción y una gran comunidad reunida.

3. Cada vez más emprendedores los eligen. ¿Por qué creen que confían en Proyecto Color?

Porque no solo vendemos máquinas: acompañamos el camino emprendedor desde el primer día.

Muchísimas personas hoy buscan generar un ingreso extra y lo encuentran en la impresión 3D. Nosotros estamos para guiarlos con asesoramiento real, capacitación y una comunidad activa.

Queremos que el emprendedor se sienta respaldado, tenga herramientas y pueda crecer.

4. ¿Tienen servicio técnico? ¿Cuántos empleados forman la empresa y cómo se distribuyen?

Este año dimos un paso enorme. Nos mudamos a un depósito de 6.000 m 2 que nos permite responder al crecimiento del sector y asegurar stock permanente.

Nuestra estructura hoy incluye:

-Dos sucursales: CABA y Córdoba.

-Oficinas comerciales en Puerto Madero.

-Un servicio técnico con más de 25 especialistas, con más de 30 años de experiencia en impresión digital, 3D y más.

Esa combinación de infraestructura, equipo y trayectoria es una de las razones por las que tantos emprendedores confían en nosotros.

5. ¿Cuáles son los horarios de atención? ¿Cuándo abre el local?

Uno de nuestros diferenciales es estar disponibles cuando el emprendedor lo necesita.

Por eso, nuestro local abre todos los días, incluidos sábados, domingos y feriados, de 9 a 19 h.

Y para quienes prefieren resolver online, tenemos atención hasta las 22 h, con respuestas rápidas y asesoramiento personalizado.

Si estás pensando en empezar en el mundo de la impresión 3D o querés llevar tu emprendimiento al siguiente nivel, Proyecto Color es el lugar donde muchos ya encontraron su oportunidad: tecnología de punta, acompañamiento real y una comunidad que crece todos los días.

