TAG Heuer Argentina: así fue la presentación de la colección Heritage Roadshow en Alcorta Shopping

TAG Heuer lanzó en su boutique de Alcorta Shopping la exclusiva colección Heritage Roadshow, una muestra única que reúne piezas históricas vinculadas a la Fórmula 1 y al legado relojero de la marca suiza. Por primera vez en Argentina, los fanáticos de los relojes deportivos pudieron descubrir modelos emblemáticos que marcaron la relación de TAG Heuer con la máxima categoría del automovilismo.

La presentación estuvo encabezada por Joan Veliz, Director Regional de Retail para TAG Heuer América; Marcela Poczik, Directora Regional de Ventas TAG Heuer América; Ignacio Abella, Presidente de DARSSA; Valeria Yavicoli, Directora Comercial DARSSA; y Santiago Herrero, Gerente de Ventas DARSSA.

Marcela Poczik y Valeria Yavicoli

Además de la emblemática colección, el evento contó con la participación de destacados invitados que pudieron disfrutar de un exclusivo cóctel acompañado por la velocidad de la F1 a través de un circuito eléctrico a escala.

Lina Cameli, Stephan Ruggeri y Ariana Caride

Entre los hitos destacados de TAG Heuer como la marca relojera indiscutida de la F1 y que forman parte de la colección Heritage Roadshow, se encuentran:

-Innovación en el cronometraje de este deporte con el centígrafo de Le Mans de 1971, sistemas de cronometraje de la década de 1990.

-Primera marca de relojes con su logotipo en un coche de F1 (Jo Siffert en 1969).

-Primera firma relojera en ser socia de un equipo (Scuderia Ferrari en 1971).

-Marca de relojes que alcanzó más campeonatos de pilotos (15) y constructores (11) que cualquier marca.

-Acompañó a tres de los equipos más exitosos de la historia de la F1: Ferrari, McLaren, RBR.

-Conectada con casi todos los campeones del mundo desde la fundación de la F1.

-Usada por grandes leyendas: Senna, Verstappen, Hamilton, Häkkinen, Schumacher, Vettel, Lauda, Andretti, Fittipaldi, Brabham, Button, Hill, Rindt, Räikkönen, Scheckter, Prost, entre otros.

Colección Heritage Roadshow: los relojes históricos de TAG Heuer que marcaron su legado en la Fórmula 1

Precisión en el tablero / rally master: la herramienta perfecta para la navegación y el cronometraje en el coche

Marca: Heuer

Modelo: Rally Master

Año: 1958

Material: Acero inoxidable

Movimiento: Heuer Calibre 11

Tamaño: 55 mm de diámetro, placa de 113 mm x 58 mm.

La empresa se convertiría en el líder mundial en equipos de cronometraje gracias a su impresionante cartera de cronómetros, relojes de pulsera e instrumentos de tablero. El icónico conjunto Rally Master, compuesto por el cronógrafo Montecarlo y el reloj Master-Time, resultaría un equipo vital para los participantes en eventos de automovilismo, ya que permitiría calcular los resultados de tiempo, velocidad y distancia y completar las tareas de navegación. Una vez más, la compañía había creado un objeto indispensable que se veía regularmente en los tableros de Porsche y Ferrari en la época, y un elemento fijo del pitlane en todo el mundo.

El primer relojero en F1 / Autavia: un acuerdo pionero de patrocinio deportivo

Marca: Heuer

Modelo: Autavia

Referencia: 1163

Año: 1969

Material: Acero inoxidable

Movimiento: Heuer Calibre 11

Tamaño: 42 mm

En 1969, Heuer se convertiría en el primer fabricante de relojes en tener su logotipo en un coche de Fórmula 1, un momento decisivo en la historia del patrocinio deportivo. Jack Heuer se puso en contacto con el célebre piloto de carreras suizo Jo Siffert para que le apoyara en la promoción del nuevo y revolucionario movimiento de cronógrafo automático Calibre 11. Siffert no solo llevaba la esfera blanca Autavia, además de aplicar el parche a su traje y la calcomanía a su coche, sino que incluso vendía relojes Heuer en el paddock, lo que demuestra lo fuerte que era la relación en apoyo de sus carreras.

Un amuleto de buena suerte para los ganadores / carrera: el reloj sinónimo de éxito

Marca: Heuer

Modelo: Carrera

Referencia: 1158

Año: 1971

Material: Oro de 18 quilates

Movimiento: Heuer Calibre 12

Tamaño: 39 mm

Como primer relojero en patrocinar un equipo de Fórmula 1, Heuer tuvo una gran visibilidad junto con el apoyo técnico proporcionado a la Scuderia Ferrari para el cronometraje. El logotipo se mostraría de manera prominente en la parte delantera de los autos, los pilotos usarían el parche en sus trajes de carreras y, quizás lo más importante, cada uno recibiría un Carrera referencia 1158 de oro macizo para usar. A medida que aumentaban las victorias, el reloj se conectaría intrínsecamente con los pilotos más exitosos, convirtiéndose en un amuleto de buena suerte para los mejores pilotos de la época.

Celebrando ganadores / Monza: un diseño dedicado a la perseverancia

Marca: Heuer

Modelo: Monza

Referencia: 110.501

Año: 1976

Material: Metal cromado negro

Movimiento: Heuer Calibre 12

Tamaño: 39 mm

En 1975 Niki Lauda ganaría el Campeonato Mundial de Pilotos y la Scuderia Ferrari se adjudicaría el Campeonato de Constructores, sin haber ostentado los títulos desde 1964. Gracias a la superioridad del nuevo coche 312T, cuyo rendimiento se había medido a lo largo de la temporada con el Heuer Le Mans Centigraph, Lauda y su compañero de equipo Clay Regazzoni habían sido dominantes. Para celebrar el éxito, Heuer lanzó el Monza, un modelo con una caja revestida de negro vanguardista y una esfera negra minimalista con toques de rojo, dando lugar a un nuevo icono para la marca.

El tiempo en la mente de los campeones / Cavallino: un homenaje a los grandes amigos y pilotos de la época

Marca: Heuer

Modelo: Cavallino

Referencia: 42910

Año: 1976

Material: Compuesto

Movimiento: Cuarzo con alarma

Tamaño: 120 mm

Con tantos de los principales conductores asociados con la compañía, se decidió rendir homenaje a algunos de los grandes nombres que llevaban relojes Heuer a través de una serie de relojes de escritorio en forma de casco. Llamados Cavallino, los modelos fueron vistos como imprescindibles, no solo para los consumidores, sino también para los conductores que lo vieron como un signo de su éxito. Jacky Ickx, James Hunt, ClayRegazzoni, Niki Lauda y, más tarde, Alain Prost, tendrían sus propios modelos.

El nacimiento de una nueva era / Tag Heuer F1: un nuevo diseño revolucionario para una nueva entidad

Marca: TAG Heuer

Modelo: Fórmula 1

Referencia: 384.513

Año: 1986

Material: Arnita

Movimiento: Cuarzo

Tamaño: 35 mm

Para 1986 la compañía vería una nueva vida, con una colección que lleva el nombre del deporte más grande. Tras haber sido adquirida por el grupo Technique d'Avant Garde el año anterior, la recién constituida TAG Heuer necesita una colección para definir la nueva organización. Después de haber visto el éxito de los relojes de cuarzo y trabajando con un nuevo material robusto llamado Arnite, un arco iris de colores llegaría con el TAG Heuer Formula 1, encontrando instantáneamente el éxito entre los clientes jóvenes como el reloj perfecto para expresarse.

Una relación legendaria / El Senna: un nuevo diseño revolucionario para una nueva entidad

Marca: TAG Heuer

Modelo: S/EL

Referencia: CG1123

Año: 1988

Material: Acero inoxidable y oro

Movimiento: Cronógrafo de cuarzo

Tamaño: 39 mm

Gracias a la propiedad del grupo TAG, que también tenía una participación mayoritaria en el equipo McLaren de Fórmula 1, el logotipo de TAG Heuer estaría presente en la parte delantera de los coches del equipo a partir de 1986. En 1987 se lanzaría una nueva colección llamada S/EL que significa Sport/Elegant, y en 1988 McLaren ficharía a Ayrton Senna. Convertiría el cronógrafo S/EL bicolor de 1/100 de segundo en una parte distintiva de su estilo y hoy en día el reloj es sinónimo de Senna.

Acerca de TAG Heuer

TAG Heuer, fundada en 1860 por Edouard Heuer en las montañas del Jura en Suiza, es una marca de relojes de lujo que forma parte de LVMH Moët Hennessey Louis Vuitton SE (LVMH), el principal grupo de lujo del mundo. Con sede en La Chaux-de-Fonds, Suiza, y cuatro centros de producción, TAG Heuer tiene 1860 empleados y opera en 139 países. Los productos TAG Heuer están disponibles online en www.tagheuer.com para determinados países y en 260 boutiques y 2300 puntos de venta repartidos por todo el mundo. La empresa está dirigida por Frédéric Arnault, CEO de TAG Heuer.

Durante 162 años, TAG Heuer ha dejado patentes su depurado espíritu vanguardista en relojería y su compromiso con la innovación a través de tecnologías revolucionarias, tales como el piñón oscilante para cronógrafos mecánicos en 1887, el Mikrograph en 1916, el primer movimiento de cronógrafo con cuerda automática -el Calibre 11- en 1969 y el primer reloj inteligente de lujo en 2015. En la actualidad, la colección básica de la marca está compuesta por tres familias diseñadas por Jack Heuer -Carrera, Monaco y Autavia, todas ellas de TAG Heuer- y se complementa con las líneas contemporáneas TAG Heuer Link, Aquaracer, Fórmula 1 y Connected.