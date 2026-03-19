No siempre es el sueldo: por qué las empresas se equivocan al contratar

En muchos procesos de selección, el foco suele estar puesto en variables visibles: salario, beneficios, experiencia o trayectoria. Sin embargo, en la práctica, gran parte de las contrataciones que no prosperan no fallan por estos factores, sino por una falta de alineación más profunda entre la persona y el entorno en el que va a trabajar.

Uno de los errores más frecuentes es priorizar exclusivamente la experiencia técnica. Un buen currículum puede indicar conocimiento, pero no necesariamente garantiza adaptación, compromiso ni afinidad con la dinámica del equipo. En contextos de urgencia, las empresas tienden a cubrir posiciones rápidamente, dejando en segundo plano aspectos como la cultura organizacional, el estilo de liderazgo o las expectativas reales del rol.

Del lado del candidato, también se repite un patrón similar. Muchas decisiones laborales se toman en función del salario o del posicionamiento de la empresa, sin detenerse a evaluar si ese espacio es coherente con sus valores, su momento personal o su forma de trabajar. Esto suele derivar en frustración, desgaste y, en muchos casos, desvinculaciones tempranas.

El verdadero desafío está en ampliar la mirada. No se trata solo de evaluar si alguien puede hacer el trabajo, sino de entender cómo lo va a hacer, en qué contexto y con qué nivel de conexión con la organización. Lo mismo aplica para quienes buscan nuevas oportunidades: elegir de manera consciente implica considerar no solo la propuesta económica, sino también el entorno, el propósito y las posibilidades de desarrollo.

Hoy, los procesos de selección más efectivos son aquellos que integran estrategia y mirada humana. No buscan únicamente cubrir una vacante, sino generar relaciones laborales sostenibles en el tiempo.En un contexto mundial en donde hoy todo es instantáneo y momentáneo , buscar algo más genuino y perdurable parece ser una rebeldía.

Revisar cómo se está contratando no es un detalle menor. Es, en muchos casos, la diferencia entre una rotación constante y la construcción de equipos sólidos y alineados.

Bárbara Formoso

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por CONTENT NOTICIAS