La gastronomía como puente cultural

Luis, ¿cómo influyó tu experiencia trabajando con embajadas y contextos diplomáticos en tu visión de la gastronomía?

Trabajar durante años con embajadas me permitió comprender que la gastronomía es también una forma de representación cultural.

En contextos diplomáticos, un plato puede transmitir identidad, historia y valores de un país. No se trata solo de cocinar, sino de crear una experiencia que refleje tradición y hospitalidad. Aprendí a cuidar profundamente los detalles: la elección de los ingredientes, el equilibrio de los sabores y la manera en que se comparte la mesa.

Desde tu perspectiva, ¿de qué manera la cocina puede funcionar como un puente entre culturas y países?

La cocina tiene la capacidad de unir a las personas. Compartir un plato genera curiosidad, conversación y cercanía. Cuando alguien prueba una comida típica de otro país, se abre una puerta hacia su historia y sus costumbres. Por eso considero que la gastronomía es una herramienta potente de diplomacia cultural.

En mi experiencia, muchas conversaciones importantes comienzan alrededor de una mesa.

A lo largo de tu trayectoria, ¿qué aprendizajes te dejaron las distintas cocinas y tradiciones con las que trabajaste?

Trabajar con cocinas de distintos países me enseñó el respeto por los ingredientes y por la tradición. Cada cultura tiene su propia lógica culinaria y una historia detrás de cada receta. Aprendí a observar y valorar esas diferencias, incorporando técnicas diversas sin perder la esencia de cada cocina.

Como chef paraguayo radicado en Buenos Aires, ¿cómo incorporás la identidad y los sabores del Paraguay en tu propuesta gastronómica?

Para mí es fundamental mantener viva la identidad paraguaya en mi cocina. Busco rescatar ingredientes y preparaciones que representan nuestra tradición gastronómica, pero también reinterpretarlos en contextos contemporáneos.

Mirando hacia adelante, ¿qué proyectos o desafíos te entusiasman dentro del ámbito gastronómico y cultural?

Me entusiasma seguir desarrollando proyectos que conecten gastronomía, cultura y comunidad, promoviendo la cocina como herramienta de encuentro entre personas y culturas.

Luis Achucarro

www.luisachucarro.com

IG: @achu8759



por CONTENT NOTICIAS