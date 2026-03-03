Tu equipo, tu mejor hinchada: ¡Creá el himno de tu empresa!

En Argentina, un año mundialista no pasa desapercibido. La energía de la tribuna, el canto colectivo y la pasión por una misma camiseta son fenómenos que las empresas pueden (y deben) capitalizar para fortalecer a sus propios equipos. ¿Qué pasaría si tu empresa tuviera esa misma mística?

En Tum Music, unimos nuestra experiencia en dinámicas de team building y música para ofrecer una experiencia inmersiva única: convertir a tu staff en la hinchada oficial de la compañía y componer, juntos, su propio himno.

A través del poder de la percusión y el coaching, guiamos a los participantes para que transformen los valores y objetivos de la empresa en ritmo y letra. Durante la actividad, vestimos nuestros servicios de tribuna: tambores, banderas, gorros y camisetas acompañados de las dinámicas de coaching + música.

El resultado trasciende el evento. No solo se fomenta la escucha activa, la coordinación, el trabajo en equipo y el liderazgo en tiempo real, sino que la empresa se lleva una obra musical profesional y genuina. Un himno hecho a medida que quedará resonando en los pasillos y servirá de motor anímico para los desafíos diarios.

En este 2026, que tu equipo salga a la cancha con la moral en alto. Hagamos que tu empresa suene fuerte y unida.

CONTACTO:

● Web: www.tum-music.com

● Instagram: @tumproduce

● WhatsApp: +54 9 11 3453-2324

● Mail: [email protected]

por CONTENTNOTICIAS