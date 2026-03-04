Wednesday 11 de March, 2026
Landfinder: estrategia, experiencia y respaldo en desarrollos inmobiliarios

Diego Mateos y Gustavo Plenzick combinan experiencia comercial y formación técnica para brindar asesoramiento integral en desarrollos inmobiliarios. Con una mirada estratégica, acompañan a vendedores e inversores en cada etapa, aportando seguridad, análisis profesional y confianza.

Landfinder: estrategia, experiencia y respaldo en desarrollos inmobiliarios | Foto:CONTENTNOTICIAS

Diego y Gustavo, ¿cómo fueron los inicios en sus profesiones?

Diego: Vengo del rubro de la pintura, con una empresa dedicada a grandes obras. Tras la pandemia descubrí que mi verdadera vocación estaba en las ventas. En 2024 fui número uno en una oficina con más de 75 colegas, y allí conocí a Gustavo. Me impresionó su capacidad y seriedad, y juntos vimos que podíamos aportar algo distinto en el mercado de lotes y desarrollos.

Gustavo: Soy arquitecto y desde hace años me desempeño en el rubro inmobiliario. En 2023 decidí dedicarme de lleno a esta actividad, apoyado en mi formación y un posgrado en desarrollos inmobiliarios. En la oficina conocí a Diego y formamos el equipo LANDFINDER, dentro de la inmobiliaria GROUP BLACK, junto al martillero Diego Pablo Novello.

¿Cuáles son los servicios que brindan al público?

Gustavo: Nos enfocamos en desarrollos inmobiliarios. Diego trabaja en la captación de propiedades y clientes vendedores, mientras yo analizo el potencial constructivo junto a arquitectos y desarrolladores, evaluando factibilidad, incidencia y plusvalía.

Diego: Acompañamos al vendedor desde el primer momento, quitándole miedos y dudas. Sabemos que vender una propiedad es una decisión importante y muchas veces genera desconfianza. Por eso brindamos atención cercana y transparente. Del lado del comprador, ofrecemos información técnica seria, con la confianza de que hablamos en los mismos términos que los constructores.

¿Cómo se proyectan de cara al futuro?

Gustavo: Queremos consolidar un equipo que centralice propiedades y ofrezca propuestas de calidad a las constructoras. Pero también buscamos estar cerca del vendedor, acompañándolo no solo en la operación de venta sino en su futura inversión. Nos interesa que sienta respaldo profesional y humano, que sepa que no está solo en este proceso.

Diego: Nuestro objetivo es que cada operación sea clara, segura y beneficiosa para ambas partes. Queremos que el vendedor confíe en que lo acompañaremos hasta el final, y que el comprador reciba un producto evaluado y listo para desarrollar.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

Diego: Lo que nos distingue es la unión profesional y humana. No solo asesoramos, también contenemos. Nos cruzamos con compradores que recién empiezan en la construcción de edificios y los ayudamos desde el primer cálculo, para que pierdan el miedo inicial.

Gustavo: Diego aporta su experiencia como vendedor destacado y yo mi formación técnica y académica. Esa combinación nos permite evaluar cualquier terreno o propiedad con rigor profesional. La diferencia es que lo hacemos con seriedad, cercanía y compromiso.

Si comenzaran de nuevo, ¿qué harían diferente?

Gustavo: Lo haría antes. La capacitación y la unión con Diego nos dieron profesionalismo y metas claras, pero adelantar ese proceso hubiera sido ideal.

Diego: Empezaría a capacitarme más temprano. Lo vivido nos sirvió para comprender la documentación y los procesos, pero hoy sabemos que iniciar antes hubiera acelerado nuestro camino.

Datos de contacto:

Instagram: @landfinder.caba

Web: https://landfinder-caba.com/

Arq. Gustavo Plenzick 1154716222 | Asesor en desarrollos inmobiliarios

Diego Mateos 1150971318 | Asesor comercial inmobiliario

Chatbot: https://landfinder-caba.com/

 

