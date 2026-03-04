Landfinder: estrategia, experiencia y respaldo en desarrollos inmobiliarios

Diego y Gustavo, ¿cómo fueron los inicios en sus profesiones?
Diego: Vengo del rubro de la pintura, con una empresa dedicada a grandes obras. Tras la pandemia descubrí que mi verdadera vocación estaba en las ventas. En 2024 fui número uno en una oficina con más de 75 colegas, y allí conocí a Gustavo. Me impresionó su capacidad y seriedad, y juntos vimos que podíamos aportar algo distinto en el mercado de lotes y desarrollos.
Gustavo: Soy arquitecto y desde hace años me desempeño en el rubro inmobiliario. En 2023 decidí dedicarme de lleno a esta actividad, apoyado en mi formación y un posgrado en desarrollos inmobiliarios. En la oficina conocí a Diego y formamos el equipo LANDFINDER, dentro de la inmobiliaria GROUP BLACK, junto al martillero Diego Pablo Novello.
¿Cuáles son los servicios que brindan al público?
Gustavo: Nos enfocamos en desarrollos inmobiliarios. Diego trabaja en la captación de propiedades y clientes vendedores, mientras yo analizo el potencial constructivo junto a arquitectos y desarrolladores, evaluando factibilidad, incidencia y plusvalía.
Diego: Acompañamos al vendedor desde el primer momento, quitándole miedos y dudas. Sabemos que vender una propiedad es una decisión importante y muchas veces genera desconfianza. Por eso brindamos atención cercana y transparente. Del lado del comprador, ofrecemos información técnica seria, con la confianza de que hablamos en los mismos términos que los constructores.
¿Cómo se proyectan de cara al futuro?
Gustavo: Queremos consolidar un equipo que centralice propiedades y ofrezca propuestas de calidad a las constructoras. Pero también buscamos estar cerca del vendedor, acompañándolo no solo en la operación de venta sino en su futura inversión. Nos interesa que sienta respaldo profesional y humano, que sepa que no está solo en este proceso.
Diego: Nuestro objetivo es que cada operación sea clara, segura y beneficiosa para ambas partes. Queremos que el vendedor confíe en que lo acompañaremos hasta el final, y que el comprador reciba un producto evaluado y listo para desarrollar.
¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?
Diego: Lo que nos distingue es la unión profesional y humana. No solo asesoramos, también contenemos. Nos cruzamos con compradores que recién empiezan en la construcción de edificios y los ayudamos desde el primer cálculo, para que pierdan el miedo inicial.
Gustavo: Diego aporta su experiencia como vendedor destacado y yo mi formación técnica y académica. Esa combinación nos permite evaluar cualquier terreno o propiedad con rigor profesional. La diferencia es que lo hacemos con seriedad, cercanía y compromiso.
Si comenzaran de nuevo, ¿qué harían diferente?
Gustavo: Lo haría antes. La capacitación y la unión con Diego nos dieron profesionalismo y metas claras, pero adelantar ese proceso hubiera sido ideal.
Diego: Empezaría a capacitarme más temprano. Lo vivido nos sirvió para comprender la documentación y los procesos, pero hoy sabemos que iniciar antes hubiera acelerado nuestro camino.
Datos de contacto:
Instagram: @landfinder.caba
Web: https://landfinder-caba.com/
Arq. Gustavo Plenzick 1154716222 | Asesor en desarrollos inmobiliarios
Diego Mateos 1150971318 | Asesor comercial inmobiliario
Chatbot: https://landfinder-caba.com/
por CONTENTNOTICIAS
