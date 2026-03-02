Psicóloga Sabrina Araceli Contreras: compromiso, ética y vocación por la salud mental

Sabrina, ¿cómo fueron los inicios en su profesión?

Al principio me gustaría decir, que fue un descubrimiento. Previamente, había elegido otra carrera, pero no me representaba, y casualmente en esa época se da la apertura de la carrera de Psicología en la Universidad Nacional del Comahue.

Siempre me orienté hacia lo humano, el trabajar con otros. En la escuela secundaria, tuve la posibilidad de participar en experiencias solidarias que me nutrieron mucho y me encantaron desde el principio. El primer ámbito de trabajo fue en el área educacional, trabajando en equipos técnicos de escuelas, acompañando a familias y articulando intervenciones con otros profesionales. Luego, inicié mi trabajo en clínica de niños, que con el tiempo se fue ampliando hacia la atención a adolescentes y adultos. Paralelamente continué mi formación en Psicología Jurídica, hasta que logré realizar la especialización y ya me encuentro en etapa de tesis.

Trabajé varios años en el área criminológica y en la actualidad me desempeño en el ámbito de la seguridad, trabajando con la comunidad en el desarrollo de talleres de prevención de la violencia, y promoción de la salud mental. Continúo como psicóloga clínica y perito en el ámbito de la justicia, realizando evaluaciones.

Desde 2021 soy la presidenta del Colegio de Psicólogos de Neuquén, rol que fortalece mi compromiso con la profesión y la lucha de los profesionales de la salud mental en mi región.

¿Cómo te proyectas de cara al futuro?

A mediano plazo, mi objetivo es continuar desarrollando programas y dispositivos que acerquen herramientas en salud mental, ampliando el trabajo con personas e instituciones y consolidando un proyecto profesional que contribuya al bienestar de la comunidad.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

Me diferencia la integración en la práctica clínica, el trabajo institucional y la formación en el campo jurídico, entendiendo la complejidad de los contextos, y a la profesión como una herramienta transformadora. Mi valor radica en la búsqueda constante de mejora y excelencia en los espacios que intervengo como profesional.

Si comenzaras de nuevo, ¿qué harías diferente?

Si miro atrás, tal vez trabajaría más en mi propia confianza, pero creo que cada decisión tomada me permite ser la persona que soy. Entonces no puedo arrepentirme. Sobre la profesión siempre consideré ser responsable, y ejercer conforme a la ética, así como el respeto y el cuidado por el otro, esto siempre me llevó a seguir formándome.

Datos de contacto

LinkedIn: Sabrina Araceli Contreras

Instagram: @psisabrinacontreras

Mail: [email protected]

por CONTENTNOTICIAS