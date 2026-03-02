Conectar personas, ordenar caminos y crear oportunidades

¿Cómo fueron los inicios en tu profesión?

Mis inicios estuvieron ligados al mundo corporativo y al trabajo con personas. Siempre me interesó entender qué hay detrás de cada decisión profesional: los miedos, las ambiciones, las historias personales.

Con el tiempo comprendí que no quería limitarme a cubrir posiciones, sino acompañar procesos. Así nació We Are Here, como un espacio donde el talento y el desarrollo humano se encuentran.

¿Cuáles son los servicios que brindás a través de We Are Here?

Brindo servicios de búsqueda y selección de talento, principalmente en áreas comerciales, tecnológicas y de expansión internacional. Trabajo con empresas que necesitan perfiles estratégicos y también acompaño a profesionales en procesos de coaching uno a uno. Mi enfoque integra estrategia, cultura organizacional y mirada humana, tanto para compañías argentinas como para proyectos en Estados Unidos.

¿Cómo te proyectás en el mediano plazo?

Me proyecto consolidando la consultora como un puente entre talento latinoamericano y oportunidades internacionales. También quiero desarrollar programas propios de acompañamiento para líderes y emprendedores que necesitan claridad, foco y estructura para crecer.

¿Qué te diferencia?

Mi diferencial es la combinación entre estructura y sensibilidad.

Trabajo con método y foco en resultados, pero también con escucha profunda. No veo candidatos ni clientes como transacciones, sino como personas en momentos clave de decisión.

¿Cambiarías algo del camino recorrido?

Confiaría antes en mi intuición y en mi experiencia. Muchas veces esperamos tener todo perfecto para lanzarnos, pero aprendí que el crecimiento ocurre cuando nos animamos a avanzar, incluso con dudas.

Bárbara Formoso

Mail: [email protected]

Teléfono 1121639764

IG: @wearehererh / https://www.instagram.com/wearehererh?igsh=MTRoYnMwdWdxZmFvdw==Principio del formulario

