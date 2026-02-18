“CON EL DIARIO DEL LUNES”

Después de la tormenta… uno se reconstruye.
Se alinea con lo que viene.
Y ahí aparece tu nueva versión.
Tu nueva identidad.
Durante la tormenta no ves la salida.
Apenas podés mantenerte en pie.
Te preguntás cuánto tiempo más vas a estar así.
Inmóvil.
Triste.
Impaciente.
Irritable.
Yo lo viví.
Fui parte de ese tornado donde es difícil ver más allá del día a día.
Y puedo GARANTIZARTE algo:
Pasa.
Todo pasa.
Sí, deja huellas.
Sí, quedan cicatrices.
Pero también sale tu mejor versión.
Esa que jamás imaginaste ser.
Esa que hoy mirás y te preguntás:
“¿Esta es mi realidad actual?”
La respuesta es contundente:
Siempre lo fue.
Solo que nunca te atreviste a cruzar esa línea delgada llamada miedo.
A veces necesitamos atravesar la tormenta para entender que la vida es HOY.
Que lo que pensás hacer por otros… lo tenés que hacer hoy.
Que la pregunta no es por qué fuiste tan fuerte…
sino para qué sobreviviste.
Veo personas frustradas todos los días.
Cansadas.
Abrumadas.
Sintiendo que les pesan las responsabilidades, la economía…
hasta los pocos sueños que les quedan.
No son culpables.
Aquí no hay culpables.
Pero sí hay una mentalidad que puede cubrirte con el manto de víctima.
No digo que sea fácil avanzar.
Digo que es cuestión de ACTITUD.
Cuando decidís cambiar tu realidad…
algo se alinea.
Y empezás a renovarte.
Lentamente.
Sin apuro.
Pero sin pausa.
La magia no ocurre en la queja.
Ocurre en el movimiento.
Y lo único que esa magia te pide es CREER.
Creer en esa nueva posibilidad.
En esa nueva persona que soñás ser.
Se necesita valentía.
Coraje.
Determinación.
Pero cuando te ponés en movimiento,
Dios, el Universo o aquello en lo que creas…
se mueve con vos.
Y tu transformación se vuelve visible.
Para vos.
Y para el mundo.
Siempre estás a tiempo de elegir.
Siempre estás a tiempo de decidir qué batallas querés dar.
Solo dejate guiar.
Abrazo grande,
Connie
