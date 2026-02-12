Lucía Calabrino representa a Argentina en Roma: Rome Art Week, Feria Nuvola y Casa Argentina (muestra vigente hasta 4 de Marzo 2026)

Especializada en fotografía experimental e intervención textil, su práctica se desarrolla en el cruce entre la imagen y lo artesanal, se enfoca en la exploración de identidad, raíces y territorio.

A través de procedimientos fotográficos alternativos, experimentación de soportes y cruces con lo textil, Calabrino trabaja con cianotipia, solarigrafía, bordado sobre papel y textiles, fotografía estenopeica, dobles exposiciones analógicas, intervenciones textiles, libros de artista y soportes no convencionales, concibiendo la imagen como una superficie sensible: un campo donde las huellas del tiempo se vuelven visibles, transformándolas en cuerpo simbólico y territorio afectivo.

Entre sus proyectos más relevantes se encuentra ATÁVICO, una investigación sostenida en el tiempo que indaga en los lazos entre América y sus antepasados europeos desde una mirada situada: la de una hija de inmigrantes italianos. En esa línea se inscribe “Mar del Plata 150”, un cuerpo de obra que articula archivo, deriva territorial y experimentación fotográfica para pensar pertenencias, desplazamientos y genealogías. La producción, presentada en distintos contextos, integra una gira expositiva, que continúa ampliándose.

Otro eje fundamental en su obra es “Mirada de Mujer”, obras desarrolladas a lo largo de varios años que propone una exploración de la identidad femenina desde una perspectiva contemporánea: el cuerpo como territorio, como paisaje afectivo, político y simbólico. Allí, la imagen se expande mediante procesos de intervención textil, costuras, veladuras y operaciones materiales que tensan los límites entre fotografía, objeto y memoria táctil.

Actualmente, además de la continuidad de su muestra en Roma, Calabrino se encuentra gestionando nuevos espacios expositivos para el nuevo proyecto “Roma a Brazos Abiertos”, una iniciativa que refuerza su relación con la ciudad y con Italia como ámbitos de resonancia cultural y afectiva. Su lenguaje se construye a partir de procesos fotográficos experimentales y cruces con lo textil mediante bordados e intervenciones sobre papel y telas. En este entramado técnico, el procedimiento es parte del relato: el azul de la cianotipia actúa como atmósfera y huella; la estenopeica y la solarigrafía traducen el paso del tiempo y la espera como materia; la doble exposición superpone cuerpo y naturaleza para pensar la identidad y pertenencia; y el bordado y las intervenciones textiles inscriben marcas, reparación y legado sobre la superficie, volviendo visible lo heredado y lo vivido.

En esa dirección, su obra propone un puente entre lenguajes y geografías: una forma de pertenecer a través del arte, enlazando historia personal y trama colectiva.

Sobre la artista

Lucía Calabrino es artista visual contemporánea y fotógrafa experimental. Su obra cruza procedimientos fotográficos, investigación territorial e intervención textil, con foco en identidad, raíces, cartografías y memoria.

Roma se convierte en su punto de consolidación; su obra funciona como un puente entre territorios: una práctica donde la fotografía se expande hacia lo textil y lo manual para convertir la memoria en materia visible, y el origen en una experiencia contemporánea.

Correo: [email protected]

@luciacalabrino.pintura

Exhibe en la Casa Argentina en Roma, donde su muestra continúa hasta 4 de Marzo de 2026, Via Vittorio Veneto 7.

Representante en Roma @contart_gallery

