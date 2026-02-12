Thursday 19 de February, 2026
Lucía Calabrino representa a Argentina en Roma: Rome Art Week, Feria Nuvola y Casa Argentina (muestra vigente hasta 4 de Marzo 2026)

La artista visual contemporánea Lucía Calabrino, representada por Contart Gallery, exhibe y participa del circuito cultural romano tras una gira previa de nueve muestras en Europa. En este nuevo tramo, su producción estuvo presente en los principales circuitos de la ciudad —Rome Art Week y la Feria de arte Nuvola—, además de una exposición Contart Gallery, y continúa en la Casa Argentina en Roma, que celebra su 60 aniversario, hasta fines de febrero de 2026.

Especializada en fotografía experimental e intervención textil, su práctica se desarrolla en el cruce entre la imagen y lo artesanal, se enfoca en la exploración de identidad, raíces y territorio.

A través de procedimientos fotográficos alternativos, experimentación de soportes y cruces con lo textil, Calabrino trabaja con cianotipia, solarigrafía, bordado sobre papel y textiles, fotografía estenopeica, dobles exposiciones analógicas, intervenciones textiles, libros de artista y soportes no convencionales, concibiendo la imagen como una superficie sensible: un campo donde las huellas del tiempo se vuelven visibles, transformándolas en cuerpo simbólico y territorio afectivo.

Entre sus proyectos más relevantes se encuentra ATÁVICO, una investigación sostenida en el tiempo que indaga en los lazos entre América y sus antepasados europeos desde una mirada situada: la de una hija de inmigrantes italianos. En esa línea se inscribe “Mar del Plata 150”, un cuerpo de obra que articula archivo, deriva territorial y experimentación fotográfica para pensar pertenencias, desplazamientos y genealogías. La producción, presentada en distintos contextos, integra una gira expositiva, que continúa ampliándose.

Otro eje fundamental en su obra es “Mirada de Mujer”, obras desarrolladas a lo largo de varios años que propone una exploración de la identidad femenina desde una perspectiva contemporánea: el cuerpo como territorio, como paisaje afectivo, político y simbólico. Allí, la imagen se expande mediante procesos de intervención textil, costuras, veladuras y operaciones materiales que tensan los límites entre fotografía, objeto y memoria táctil.

Actualmente, además de la continuidad de su muestra en Roma, Calabrino se encuentra gestionando nuevos espacios expositivos para el nuevo proyecto “Roma a Brazos Abiertos”, una iniciativa que refuerza su relación con la ciudad y con Italia como ámbitos de resonancia cultural y afectiva. Su lenguaje se construye a partir de procesos fotográficos experimentales y cruces con lo textil mediante bordados e intervenciones sobre papel y telas. En este entramado técnico, el procedimiento es parte del relato: el azul de la cianotipia actúa como atmósfera y huella; la estenopeica y la solarigrafía traducen el paso del tiempo y la espera como materia; la doble exposición superpone cuerpo y naturaleza para pensar la identidad y pertenencia; y el bordado y las intervenciones textiles inscriben marcas, reparación y legado sobre la superficie, volviendo visible lo heredado y lo vivido.

En esa dirección, su obra propone un puente entre lenguajes y geografías: una forma de pertenecer a través del arte, enlazando historia personal y trama colectiva.

Sobre la artista
Lucía Calabrino es artista visual contemporánea y fotógrafa experimental. Su obra cruza procedimientos fotográficos, investigación territorial e intervención textil, con foco en identidad, raíces, cartografías y memoria.

Roma se convierte en su punto de consolidación; su obra funciona como un puente entre territorios: una práctica donde la fotografía se expande hacia lo textil y lo manual para convertir la memoria en materia visible, y el origen en una experiencia contemporánea.

Correo: [email protected]
@luciacalabrino.pintura
Exhibe en la Casa Argentina en Roma, donde su muestra continúa hasta 4 de Marzo de 2026, Via Vittorio Veneto 7.

Representante en Roma @contart_gallery                                                       

