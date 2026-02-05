Cuando la inversión en IA revela una realidad incómoda

Son cada vez más las empresas que llegan a una consultoría informadas sobre inteligencia artificial: vienen con foco y dispuestas a mejorar a nivel macro.

En enero, en una sesión, nos pusimos a trabajar en el primer paso de una estrategia de IA: el análisis de los datos que la empresa posee para prepararlos e integrarlos al modelo de IA. Cuando abrimos la primera base de datos, hubo un momento de reconocimiento compartido.

La empresa observó que la información de sus clientes se repetía, que había casos con campos vacíos e incluso registros sin identificador único. La IA tiene esa capacidad: expone lo que necesita mejora, y ese es uno de los valores que aporta a la organización más allá de la eficiencia operativa.

El diagnóstico como oportunidad

He visto este patrón frecuentemente en mis consultorías y es totalmente lógico. Los sistemas de información, hasta el momento, tenían como objetivo el registro y almacenamiento de datos para transformarlos en información básica para dar soporte a la toma de decisiones, pero en ningún momento fueron diseñados pensando en esta adopción masiva de la IA.

La buena noticia: la inteligencia artificial no solo requiere bases sólidas, también ayuda a identificar exactamente qué fortalecer primero.

Por eso, mientras muchos expertos hacen foco en herramientas, mi recomendación es empezar preguntándonos: ¿qué bases necesitamos construir para que la IA funcione? Es la etapa estratégica, la que define el éxito del proyecto.

Esta experiencia confirma algo clave: incorporar IA es también una oportunidad para revisar y mejorar lo que venimos haciendo en nuestras empresas y negocios digitales. La estrategia, arquitectura e implementación vienen después, sobre bases sólidas.

En los casos donde he aplicado este plan de acción, priorizando la estrategia, comprobé que la inteligencia artificial multiplica valor de forma visible.

