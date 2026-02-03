Agustina Garber: acompañar la escritura para convertir ideas en libros

Agustina Garber, ¿cómo fueron los inicios en tu profesión?

Mi incursión en la escritura fue accidental o fortuita. Durante la pandemia y cursando un divorcio escribir fue mi salvación. Adquirí herramientas tomando cursos de literatura y narración, logrando confianza en mi voz y estilo. Al publicar mi primer libro y ganar un concurso, me sorprendió gratamente cuántas personas me solicitaron ayuda para publicar sus propias obras. Así descubrí un servicio que podía ofrecer sin haberlo buscado conscientemente y que me ha enriquecido en todos estos años profesional y personalmente.

¿Cuáles son los servicios que brindas como profesional?

Trabajo codo a codo con el autor ayudando a tomar decisiones técnicas y creativas desde la primera reunión hasta el libro finalizado. El acompañamiento se adapta al punto en el que esté el texto: a veces lo que traen es apenas una idea; otras un manuscrito denso que necesita aire, estructura, capítulos y títulos atrapantes o metáforas que ordenen la emoción.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

Lo verdaderamente distintivo está en el trato cercano y la relación colaborativa que se construye durante el proceso que suele durar entre tres meses y un año. Mi formación como acompañante terapéutica me dio herramientas claves para trabajar con libros que tienen una fuerte carga emocional para el autor. El no estar personalmente involucrada en su historia me permite un necesario desapego para asesorar desde una perspectiva empática y una dinámica de confianza logrando resultados que me llenan de orgullo.

Si comenzaras nuevamente, ¿qué harías diferente?

Me habría formado académicamente en edición, lo que estoy haciendo hoy en la UNTREF y en la UBA. Quizás hubiese sido menos estricta frente a oportunidades de gran impacto que, por estar vinculadas a la política o a temas especialmente sensibles, preferí no asumir. Hasta el momento, participé en la finalización de veinte libros en Argentina y el exterior. El agradecimiento de mis clientes al ver su libro terminado es el motor que me impulsa a seguir apoyando soñadores literarios. Mi deseo es que todas las personas puedan tener su libro en sus manos.

¿Qué proyectos tenes por delante?

Planeo honrar los compromisos actuales con los escritores que ya estoy trabajando, mientras desarrollo una línea de productos literarios: mazos de cartas con consignas de escritura, agendas y calendarios pensados para inspirar y desbloquear la creatividad. En paralelo, estoy abriendo una librería en Olivos: el escenario que necesitaba para recibir a quienes quieran escribir conmigo, elegir libros, tomar un café, o todo eso a la vez. Un espacio vivo, diseñado para inspirar ese universo retórico y poético que muchos de nosotros amamos habitar y contagiar.

Datos de contacto:

IG: @Agus.garber

Fotógrafa: Grace Perviú

por CONTENTNOTICIAS