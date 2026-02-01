Grupo Marpin: un legado sobre cimientos sólidos

Rocío Luna, ¿cómo fueron los inicios de Grupo Marpin?

Grupo Marpin es mucho más que una empresa constructora: es una historia de vida. Con más de 40 años de trayectoria, sus inicios estuvieron marcados por la visión y el trabajo de mi papá, fundador y mentor de Constructora Marpin, referente del sector de la construcción. Desde muy joven me involucré en la empresa, siendo su mano derecha en el área administrativa: empleados, clientes, proveedores y arquitectos.

Aunque siempre estuve ligada al área administrativa, mi curiosidad por el mundo de la obra fue constante. Gracias a él, aprendí el oficio y una gran experiencia de vida y trabajo. Con el paso de los años, mi papá decidió cerrar la empresa y, ya como hobby, realizar una o dos obras por año. Hace dos años falleció, dejando clientes pendientes.

En medio del duelo decidí transformar el dolor en pasión: retomar su legado y volver a ser Grupo Marpin, sosteniendo los valores que me dejó: confianza, honestidad y responsabilidad. Con la confianza de los primeros clientes entendí que podía seguir adelante. Tenía diez años de experiencia y una pareja que me acompaña y me inspira, logrando juntos llevar adelante nuestra primera obra.

¿Cuáles son los servicios que brindan al público?

Nos destacamos por brindar un servicio integral que abarca todo el proceso de obra: anteproyecto, proyecto, ejecución y dirección. Desde mi experiencia, asesoro a cada cliente pensando en lo que es conveniente, duradero y de excelente calidad. Construir la casa de tus sueños implica emociones e ilusiones, y nuestro objetivo es que el proceso sea una buena experiencia desde los primeros cimientos.

¿Qué proyectos tienen de cara al futuro?

A mediano plazo, de acá a cinco años, me proyecto creciendo profesionalmente e iniciando la carrera de decoración de interiores para ampliar el asesoramiento personalizado.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

Nos destaca los años en el rubro y la red de contactos construida a lo largo del tiempo. Hemos llegado a tener más de 200 empleados y fuimos una empresa certificada por la norma ISO 9001, lo que nos enseñó a trabajar con procesos claros y sin improvisar. Si tuviera que empezar de nuevo, no cambiaría nada: continuar el legado de Marpin sin la presencia de mi papá es, para mí, un logro personal, emocional y profesional.

