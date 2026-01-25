María Paula Arata: expansión de obra, territorio y nuevos formatos

María Paula Arata es artista visual autodidacta y gestora creativa. Nacida en Bahía Blanca, criada en Tornquist y radicada desde 2007 en la ciudad de La Plata, su obra se desarrolla dentro del campo de la abstracción, con una fuerte impronta material y gestual. A través del uso de texturas, capas y la exploración de distintos soportes, construye un lenguaje personal que invita a una experiencia sensorial y emocional.

Luego de una etapa marcada por la vivencia del arte como proceso íntimo y transformador, Arata atraviesa actualmente un momento de expansión y consolidación profesional. Su trabajo continúa profundizando en lo sensible y lo introspectivo, al tiempo que amplía sus espacios de circulación y diálogo con nuevos públicos, manteniendo una identidad visual coherente y reconocible.

En este marco, participa de una muestra colectiva de arte contemporáneo que reúne diversas miradas y lenguajes visuales. Esta instancia representa un nuevo paso dentro de su recorrido artístico, fortaleciendo su presencia en el circuito expositivo y favoreciendo el intercambio con otros artistas y propuestas estéticas.

En paralelo, parte de su producción comenzó a circular en su localidad de origen, Tornquist, a través de un espacio dedicado al diseño y la decoración. Este regreso simbólico a su territorio de pertenencia adquiere un valor significativo dentro de su trayectoria, ya que le permite acercar su obra a la comunidad local e integrar el arte original en ámbitos cotidianos, generando nuevos vínculos entre creación artística y vida diaria.

Como parte de su actualidad profesional, la artista incorporó recientemente la venta de licencias de diseño a partir de sus obras originales. Esta modalidad le permite expandir el alcance de su trabajo hacia productos, objetos y proyectos vinculados al diseño, conservando siempre la autoría y el carácter artístico de cada pieza. De este modo, su obra comienza a habitar nuevos formatos, estableciendo un puente entre el arte contemporáneo y el diseño aplicado.

Entre exposiciones, nuevos puntos de circulación y formatos en expansión, la actualidad de María Paula Arata refleja una etapa de crecimiento consciente, donde el arte se integra a distintos ámbitos sin perder profundidad, sensibilidad ni identidad.

DATOS DE CONTACTO

Mail: [email protected]

Instagram: @art.studio___m.paula.arata

WhatsApp Business: 221 4187627

