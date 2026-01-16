Language Solutions, el resultado de una alianza basada en el vínculo y la pasión por la educación

Vanina, Mariana, cuéntennos cómo comenzaron a trabajar juntas

Nos conocemos desde la infancia: una amistad familiar fue dando lugar, con el paso del tiempo, a un vínculo profesional basado en la confianza, el trabajo conjunto y una pasión compartida por la educación. Ese recorrido común es el cimiento sobre el que hoy construimos nuestros proyectos.

Nuestros caminos volvieron a unirse en el ámbito laboral cuando comenzamos a trabajar juntas como docentes de inglés en una escuela bilingüe. Desde allí iniciamos una trayectoria sólida y diversa en la enseñanza del idioma, que incluyó clases particulares, trabajo en institutos y el acompañamiento de estudiantes con objetivos muy distintos. Cada experiencia nos aportó herramientas, aprendizajes y, sobre todo, una comprensión profunda de las necesidades reales de quienes aprenden una lengua extranjera.

¿Cuándo comenzaron con Language Solutions y cómo crearon Impact Pro?

La pandemia marcó un punto de inflexión. Fue un período de cambios profundos que nos impulsó a asumir nuevos desafíos, incorporar tareas de gestión, tomar decisiones estratégicas y aprender a liderar un proyecto educativo en un contexto de incertidumbre. En ese escenario nació Language Solutions, una institución educativa virtual que hoy cuenta con más de cinco años de trayectoria y que brinda servicios educativos a niños, adolescentes y adultos.

Con el crecimiento del proyecto, comenzamos a detectar una necesidad cada vez más clara: muchas personas no buscaban simplemente “estudiar inglés”. Necesitaban comunicarse en inglés con seguridad para acceder a mejores oportunidades laborales, postularse a trabajos internacionales, liderar equipos, participar en reuniones y desenvolverse con confianza en un entorno profesional globalizado. De esa demanda concreta surge Impact Pro, un programa diseñado para profesionales que busca transformar sus carreras ayudándolos a comunicarse en inglés con claridad, seguridad y confianza, para que el idioma deje de ser un límite y se convierta en una herramienta real de crecimiento.

¿Qué diferencia a Language Solutions de otras propuestas?

Nos caracteriza la cercanía con nuestros clientes, el compromiso genuino con cada proceso y la personalización del acompañamiento según la situación real de cada profesional que se suma al programa. Creemos profundamente que no hay dos recorridos iguales, y que el impacto real se logra cuando el aprendizaje se adapta a las necesidades concretas de cada persona.

¿Qué planes tienen a mediano plazo?

A cinco años, nos proyectamos creando nuevos programas que respondan a las demandas del mercado y nos permitan seguir transformando la vida de nuestros clientes. También buscamos continuar rodeándonos de un equipo que comparta nuestra visión apasionada y comprometida con la educación, y que construya una verdadera red de contención tanto para el negocio como para quienes confían en nosotras. En lo personal, aspiramos a seguir construyendo la libertad que hoy tenemos: un proyecto que nos permite trabajar desde donde queremos, sin barreras ni horarios rígidos.

¿Hay algo en el camino recorrido que cambiarían?

Si hoy tuviéramos que volver a empezar, recorreríamos el mismo camino. Cada vivencia, cada experiencia y cada desafío fueron los que nos trajeron hasta acá. Sin ese recorrido, no habría sido posible crear nuestro propio proyecto educativo digital.

Language Solutions | Vanina Vásquez y Mariana Tucci

IG: Languagesolutions.vm

Webpage: www.languagesolutions.com.ar

Wp: +5491153170067

+549 11 5165-5314

por CONTENT NOTICIAS