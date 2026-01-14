Las necesidades que nos plantea democráticamente la Inteligencia Artificial

Pero cuando miro de cerca, el problema en las empresas suele ser otro:

Roles poco claros.

Decisiones que no se sostienen.

Procesos que cambian todo el tiempo.

En ese contexto, pasa algo silencioso pero constante: al talento lo matan los asesinos de ideas.

El talento sin marco se frustra.

Sin criterio, se desgasta.

Sin dirección, se va.

Invertir en personas sin ordenar cómo se decide y cómo se trabaja es una mala inversión.

Porque cuando las ideas no encuentran espacio, el talento deja de intentar.

Cuando el talento no rinde, casi nunca es un problema individual.

¿Qué son el Reskilling y el Upskilling?

Nos son conceptos nuevos, vienen de la mano de la digitalización que ha traído a nuestro entorno laboral innovación y progreso.

Hoy en tiempos de la Inteligencia Artificial vuelven a sentarse en la mesa de las organizaciones independientemente de su tamaño, y quizás con mayor impacto en las empresas familiares muy conservadoras desde la cultura del fundador. Hoy aún existen después casi 40 años de internet cantidad de empresas no digitalizadas.

¿Qué es el Reskilling?

Consiste en el reciclaje profesional de los lideres, los empresarios y que surge a partir de avance de las nuevas tecnologías.

El Upskilling,

Consiste en aprender nuevas habilidades y conocimientos para las mismas funciones que hoy hacemos de forma habitual. Se considera, por lo tanto, un sistema también de capacitación y formación adicional cuyo objetivo es aumentar la efectividad de las tareas que lleva adelante cada uno de los integrantes de cada organización.

En resumen

En este cambio es clave conocer el funcionamiento de todas las nuevas competencias tecnológicas y aportar valor añadido. ¿Y cómo lo podemos hacer? Mediante el reskilling (reciclaje profesional) y el upskilling (mejora de competencias) dos tendencias nacidas para facilitar a los colaboradores de capacitación y reciclaje profesional para el mejor desempeño en los diferentes roles.

