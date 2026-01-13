Velasco Constructora: Una empresa en crecimiento

Nicolás Velasco, ¿cómo fueron los inicios de su emprendimiento?

Con 30 años soy la cuarta generación en mi familia en dedicarme a la construcción. Mis inicios fueron a mis 22 años donde tuve que dedicarme a todas las tareas, desde el vendedor hasta el hacedor del trabajo y claro sin ayudante.

Los comienzos fueron en una ciudad vecina a la mía se llama Los Toldos, donde muy rápido me hice conocido y pasé de trabajos muy pequeños a cada vez más grandes, eso me llevó a tener que contratar personal porque ya no podía solo, actualmente somos 40 personas. Siempre tuve mente de emprendedor desde pequeño. Siempre con la fe y seguridad de que me iba a convertir en el empresario que soy.

Logré recibirme de maestro mayor de obras en el año 2023 para poder mejorar la empresa, siempre estoy tratando de mejorar. Y pienso mucho en grande, creo que no tenemos techo con nuestra empresa, en este momento estamos construyendo obras en el Tambo Robot que va a ser el más grande del Mundo.

¿Cuáles son los servicios que brinda al público?

Tenemos un equipo de arquitectos e ingenieros con los cuales trabajamos en conjunto para poder hacer un trabajo más completo y también más cómodo para el cliente, que a la hora de hacer un trabajo solo tiene que hablar con una empresa que se encarga de todo.

Construimos Obras industriales, edificios, viviendas. Básicamente lo que se presente, todo se puede realizar.

¿Qué objetivos tienen por delante?

El proyecto a mediano plazo es igual que el día en que comenzamos, siempre creciendo y mejorando para dar lo mejor a nuestros clientes.

Queremos llegar a ser una empresa líder de la construcción, como dije anteriormente no tenemos techo.

Siempre recibimos propuestas de inversionistas que quieran apostar a nuestra empresa.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

Lo que nos destaca es que yo como líder estoy en cada detalle, siempre visitando nuestras obras, teniendo un trato personalizado con cada cliente. Además brindamos todas las comodidades para que la persona que nos contrate no tenga que preocuparse por absolutamente nada.

Si tuvieras que iniciar de nuevo, ¿qué harías diferente?

Creo que no cambiaría nada del comienzo, cada pasito nos llevó a donde estamos hoy en día parados, cada equivocación valió la pena, estoy muy orgulloso de tener la empresa que hoy día manejo y habiendo comenzado desde 0 en una ciudad donde nadie me conocía y pude lograr mi propio prestigio.

Datos de contacto:

Seguinos en Instagram:

instagram.com/velascoconstructora

instagram.com/nicoovelasco

2317-532843

