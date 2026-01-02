Paula Toselli: Inteligencia Artificial con enfoque humano y estratégico

Paula Toselli, ¿cómo fueron los inicios en tu profesión?

Mi profesión surgió de la fascinación por entender el pensamiento humano. Cuando me recibí de Ingeniera en Sistemas en la UTN Villa María en 2010, la IA no tenía la popularidad actual. Comencé un doctorado en 2012, el fallecimiento de mi mamá dejó ese capítulo inconcluso, pero mi compromiso nunca se detuvo, continué trabajando en investigación y desarrollo empresarial a través del grupo GISIQ. Hace dos años retomé el doctorado para cerrar ese ciclo. De 2019 a la actualidad desarrollo mi marca personal: que promueve una IA estratégica, con perspectiva humana y visión estratégica.

¿Cuáles son los servicios que brindas como profesional?

Mi propuesta se ha refinado con los años, evolucionando con las necesidades del mercado y el aprendizaje de mis clientes. Ofrezco consultorías uno a uno donde trabajo necesidades puntuales cuidando que la tecnología potencie capacidades humanas. También desarrollo proyectos InCompany para empresas con enfoque IA First: automatización inteligente, análisis predictivo, multiagentes y gobernanza. Finalmente, brindo formaciones para equipos que buscan nivelar conocimientos y desarrollar visión estratégica.

¿Cómo te proyectas de cara al mediano plazo?

Me proyecto sobre cuatro pilares: consolidar presencia nacional e internacional con esta perspectiva humanizada; perfeccionar el equipo formado este año, personas invaluables por su compromiso; construir un ecosistema nutritivo con clientes y colegas; y posicionarme como voz autorizada, quizás escribiendo un libro que documente mi metodología. No busco proyección medida en facturación, sino en profundidad de impacto y legado de conocimiento.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

Me distingue la combinación de quince años de experiencia continua, un enfoque integral y la convicción sobre el rol de las personas en cualquier transformación tecnológica. He visto la evolución del campo desde la investigación académica hasta la implementación empresarial, lo que me da perspectiva sobre qué funciona realmente. Abordo cada proyecto estratégicamente, preguntando qué resolver y cómo se integra con la visión de negocio. La IA no es una herramienta, es estrategia e innovación que debe servir a las personas, haciéndolas más efectivas y creativas.

Si comenzaras de nuevo, ¿qué harías diferente?

Estoy convencida de que transitamos los caminos necesarios para convertirnos en quienes somos. Como dice Steve Jobs: "No puedes conectar los puntos mirando hacia adelante; solo puedes conectarlos mirando hacia atrás". Elijo seguir mirando hacia adelante, confiando en que los puntos actuales encontrarán su conexión con el tiempo.

Datos de Contacto:

Web: www.paulatoselli.com

Mail: [email protected]

WhatsApp: +54 9 3534 010 242

Instagram: @paula.toselli | @capsulasdeia

LinkedIn: PaulaToselli

por CONTENTNOTICIAS