Las carreras del futuro: por qué cada vez más jóvenes eligen el arteterapia

Pocas veces le prestamos verdadera atención a lo que nos mueve. No a lo que “conviene”, ni a lo que promete estabilidad inmediata, sino a eso que nos empuja a levantarnos cada día y a construir una vida que tenga sentido. En una época marcada por el cansancio emocional, la ansiedad y la incertidumbre, esa pregunta vuelve con fuerza, sobre todo entre quienes están por elegir una carrera.

Atravesar procesos personales no es sencillo. Puede ser confuso, inestable y, muchas veces, solitario. En ese espacio aparece el arteterapia: una disciplina que combina arte, educación y salud mental para acompañar a personas y comunidades en momentos de crisis, cambio o vulnerabilidad. No se trata solo de crear, sino de habilitar formas de decir cuando las palabras no alcanzan.

El arteterapia empieza a posicionarse como una de las carreras con mayor proyección en los próximos años en Argentina. No porque esté de moda, sino porque responde a una demanda concreta: más espacios de cuidado, prevención y acompañamiento en un país atravesado por desigualdades, consumos problemáticos y una creciente saturación emocional. Durante una charla el pasado agosto del 2025 junto a la Dra. HC Ruth Rosental sobre las carreras del futuro, quedó claro que muchos estudiantes ya no buscan formaciones tradicionales, sino trayectos que les permitan intervenir en la realidad y no solo adaptarse a ella.

Este giro no es aislado. Informes internacionales advierten que, junto al avance de la inteligencia artificial y la automatización, crecerán las profesiones ligadas al bienestar, la educación emocional, la salud comunitaria y la creatividad aplicada. Psicología comunitaria, acompañamiento terapéutico, neuroeducación, terapias ocupacionales y áreas vinculadas a la sostenibilidad aparecen en la misma línea: trabajos que no pueden ser reemplazados por algoritmos.

El debate es inevitable: ¿seguiremos formando profesionales solo para un mercado laboral competitivo o empezaremos a pensar en qué necesita la sociedad para sostenerse? El futuro del trabajo no parece definirse únicamente por la tecnología, sino por la capacidad de escuchar, comprender y construir respuestas humanas.

En ese cruce entre vocación, impacto social y urgencias colectivas, el arteterapia deja de ser una rareza y empieza a convertirse en una señal de época.

Fuentes:

Nathan, LF (2019). Creatividad, las artes y el futuro del trabajo. En: Cook, JW (eds.) Sostenibilidad, bienestar humano y el futuro de la educación. Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-78580-6_9

Neffa, J. C. (2023). El futuro del trabajo y la salud mental de los trabajadores. Determinantes y condicionantes. Revista De La Facultad De Ciencias Económicas, 31(2), 161–178. https://doi.org/10.30972/rfce.3127155

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2025). OECD Employment Outlook 2025: Tackling labour shortages and skills mismatches. OECD Publishing.https://www.oecd.org/employment-outlook/

Escrito por: iara Sansberro-Tec sup en Arteterapia

Datos de contacto:

Instagram: @heroines.arteterapia | Arteterapia basada en evidencia

por CONTENTNOTICIAS