Inflamación y Nutrición

¿Vivimos muy estresados y muy inflamados , es asi?

Estamos ante una era del estrés oxidativo y de las inflamaciones constantes y crónicas.

Solemos decir estamos inflamados, me siento inflamado, curso un proceso inflamatorio.

La inflamación puede definirse como una respuesta local al daño celular, y que tiene características: mayor del flujo sanguíneo, o circulación, vasodilatación infiltración de leucocitos, los glóbulos blancos y la producción local de mediadores de inflamación.

La inflamación es un mecanismo de respuesta ante un desequilibrio o perdida de homeostasis, y el cuerpo ante el daño, como ser de un agente físico, infeccioso, o por estrés, reacciona. Cuando persiste el estímulo que dispara el proceso, la inflamación puede hacerse crónica, es decir prolongada y eso es lo que origina las enfermedades crónicas o patologías: Diabetes, Cáncer, enfermedades cardiovasculares, neurológicas, artritis, etc.

¿Cómo se relacionaría estos procesos con la alimentación?

Hay mucha relación con los hábitos que tenemos, y el consumo de alimentos, pero lo crucial, es la combinación de esas variables todas juntas. Por supuesto que la genética y epigeneteica, el entorno influyen. En medicina, no es todo 1+1 = 2, pero hay bastante correlación.

Se sabe que hay alimentos pro inflamatorios y alimentos que ayudan a evitar la inflamación. Como frutas y vegetales que contienen vitamina C, E, y carotenos es beneficioso-

Da la casualidad, que son justamente alimentos que aportan antioxidantes. Y que además disminuyen la marcación de inflamación. Ocurre lo mismo con lípidos que contienen acidos grasos de cadena larga , los omega 3 y omega6.

Es decir, que cuando combinamos alimentos y aportamos aquellos con antioxidantes y vitaminas A, C, y omegas , contribuimos a la acción antinflamatoria.

Por el contrario alimentos con alta carga de glucosa, generan glicosilacion avanzada, y eso genera producción de inflamación. Las dietas ultra procesadas altas en azúcar, harinas refinadas, aceites inflamatorios y aditivos. Cuando no hay una buena destoxificacion, o ayunos , y reposos digestivos, que son útiles para resetear al cuerpo, dejar oxigenar el tracto gastrointestinal, destoxificar el hígado de sustancias nocivas.

Y otros efectores pro inflamatorios son exceso de toxinas: como tabaco, auto medicarse con fármacos, que contienen excipientes, exceso de azucares como espesantes, alcohol, cafeína y sodio en exceso. Bajando la carga de estas sustancias, ya bajamos la posibilidad de procesos inflamatorios.

Del mismo modo diagnosticar alergias o intolerencias alimentarias oportunamente, es sumamente beneficioso para la vida de la persona, identificar el malestar.

¿Qué otros factores contribuyen a la pro inflamación, además de los alimentos?

Dormir mal, la falta de sueño, o descanso adecuado altera los ritmos circadianos, es decir los ritmos de liberación de neurotransmisores del cerebro y hormonas del organismo. Eso acarrea complicaciones, desbalances, un ej., es la disfunción de la hormona tiroides, que regula la temperatura corporal, la presión, el gasto calórico, etc

La falta de ejercio, y sobre el todo el sedentarismo. Estar quietos enlentece el metabolismo, genera mayor posibilidad de hipertensión, sobrepeso, diabetes, etc.

No tener contacto con la naturaleza, el contacto con el aire puro, la oxigenación de seres vivos que nos brindan el oxígeno, plantas, arboles, aromas, incluso grounding, que es poder estar descalzos contactandonos con la tierra y el suelo.

El equilibrio emocional, podes mantener un cerebro sano, despejado, flexible, también genera proinflamacion, hay mucha relación de inflamación y Alzheimer, de igual modo somos más propensos a enfermedades de la salud mental.

Sabemos también sobre SIBO, Candidiasis, e intolerancias alimentarias, que se van como solapando los síntomas, y no sabemos exactamente que nos pasa, pero hay una clara relación con respuestas exacerbadas. La histaminosis, es una enfermedad, poco frecuente, pero que hoy se confunde con intolerancia a la lactosa, o alergias, porque comparte los síntomas de urticaria, picazón, insomnio. Y se relaciona al exceso de histamina, y su dificultad para eliminarla, allí también conocer los alimentos altos en histamina para restringirlos es útil (alcohol, chocolates, mariscos, embutidos), etc

En definitiva, siempre en los procesos de inflamación, los alimentos, como causantes, o como medicina, para hacer dietoterapia son fundamentales, para la reversión de síntomas, y mejorar el bienestar Pero el asesoramiento es fundamental y el diagnostico, porque sino todos los síntomas y signos parecen similares.

