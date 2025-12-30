Victorinox llega con una propuesta inédita a Argentina: así luce su nueva experiencia de marca

Victorinox, la icónica marca suiza con más de 140 años de historia, inauguró su primera Brand Store en Argentina, marcando un hito para la firma en la región. Con esta apertura —ubicada en el Shopping Unicenter, Buenos Aires— la compañía busca acercar a los consumidores locales una propuesta que combina tradición, diseño e innovación, y que promete una experiencia de compra totalmente renovada.

Reconocida en todo el mundo por la durabilidad y precisión de sus productos, Victorinox eligió Argentina como un mercado estratégico, donde la funcionalidad y la versatilidad de sus piezas han construido una base sólida de usuarios fieles. Con esta tienda física, la marca refuerza su presencia en el país y apuesta a expandirse con espacios propios y puntos de venta clave.

La nueva Victorinox Brand Store Buenos Aires presenta un concepto minimalista y contemporáneo, pensado para poner al cliente en el centro de la experiencia. El local invita a recorrer sus distintos universos de producto —desde sus famosas navajas suizas hasta relojes, maletas, mochilas, accesorios y artículos de viaje— en un ambiente que combina el legado suizo con un diseño moderno orientado al descubrimiento.

La tienda busca que cada visita sea memorable: que los clientes no solo encuentren sus productos favoritos, sino que también puedan explorar lanzamientos, conocer nuevas colecciones e interactuar con la esencia y la identidad que han convertido a Victorinox en un símbolo global.

Esta apertura se suma a las más de 50 tiendas propias que la marca tiene en el mundo, con presencia en países como Suiza, Hong Kong y Londres, y significa la primera implementación del concepto Brand Store en Argentina. Con esto, Victorinox continúa fortaleciendo su estrategia de expansión internacional y ampliando la experiencia en retail premium.

Brand Store: horarios y dónde queda

La Victorinox Brand Store Buenos Aires está ubicada en el segundo piso del Shopping Unicenter. Abre todos los días de 10:00 a 22:00 h, ofreciendo un espacio para descubrir productos, asesorarse y conectar con el universo suizo que distingue a la marca.

Acerca de Victorinox

Los orígenes de Victorinox se remontan a 1884, cuando Karl Elsener abrió un taller de fabricación de navajas en un pueblo en el centro de Suiza. Elsener entregó su primera navaja para soldados al ejército suizo en 1891. Seis años después, diseñó la navaja suiza original para oficiales y deportes, ahora conocida como la Swiss ArmyKnife™ original, lo que sentaría las bases de una próspera empresa internacional.

Victorinox es una empresa familiar de cuarta generación que opera en más de 120 países. Además de sus emblemáticas navajas de bolsillo, Victorinox produce cuchillos domésticos y profesionales, relojes y equipo de viaje de primera calidad. Los productos de Victorinox representan a la marca y aseguran que los consumidores estén siempre listos para afrontar los retos de cada día ofreciéndoles soluciones inteligentes y expertas. El espíritu emprendedor del fundador y su compromiso con una gestión empresarial sólida y guiada por sus valores perduran hasta hoy.