Fungi Gesell: Cultivo de Morillas desde la Patagonia a Villa Gesell

En nuestra búsqueda de promover la producción sostenible de hongos, Fungi Gesell realizó un viaje a la Patagonia este año. Esta expedición no solo nos permitió recolectar esporas de morillas, sino que también nos brindó la oportunidad de trabajar en un entorno natural único, investigando y aprendiendo sobre el crecimiento de este apreciado hongo en su hábitat original.

Durante nuestra expedición, establecimos un pequeño laboratorio rudimentario en pleno bosque. Utilizamos placas de Petri con agar-agar para preparar sellos de esporas, permitiéndonos extraerlas de manera efectiva en el corazón de la naturaleza patagónica. Esta experiencia práctica nos enseñó sobre la recolección y la preservación de esporas, crucial para el cultivo exitoso de morillas.

Además de recolectar esporas, también tomamos muestras de sustrato del bosque quemado en el área del río Azul, cercano a El Bolsón. Observamos que las morillas emergían por miles, mostrando la resiliencia de la naturaleza frente a la adversidad. Este fenómeno es un claro ejemplo de cómo los hongos pueden ayudar a restaurar ecosistemas dañados, haciendo de la morilla un hongo no solo delicioso, sino esencial para la regeneración del bosque.

El viaje a la Patagonia no solo enriqueció nuestro conocimiento sobre las morillas, sino que también reforzó nuestro compromiso con las prácticas de cultivo sostenibles. Aprendimos a valorar la interconexión entre los hongos y su entorno, y cómo nuestro trabajo en Fungi Gesell puede contribuir positivamente al ecosistema

La experiencia en la Patagonia fue fundamental para expandir nuestra producción de morillas en Fungi Gesell. Este viaje se ha convertido en una fuente de inspiración y conocimiento que continuaremos aplicando en nuestras prácticas de cultivo. Invitamos a todos a seguir nuestra travesía hacia la producción sostenible y a disfrutar del sabor único de nuestras morillas.

Gracias por Seguirnos

IG @fungigesell

WS 2255528494

Nachi y Danny

por CONTENTNOTICIAS