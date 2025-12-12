Cuando la seguridad evoluciona: cómo Borges combina tradición y tecnología para proteger nuevos estilos de vida

En un contexto donde la seguridad del hogar dejó de depender solo de llaves y cerraduras tradicionales, Borges se encuentra en una transformación estratégica que refleja su mejor versión: la capacidad de adaptarse sin perder su esencia. Fundada en 1885, la empresa supo atravesar generaciones manteniendo una premisa simple pero poderosa: proteger lo que las personas más valoran.

Históricamente reconocida por sus cajas fuertes —un producto que sigue siendo central en su catálogo—, Borges entendió que las necesidades actuales exigen soluciones más ágiles, conectadas y accesibles. Por eso, en los últimos años incorporó una nueva unidad de negocio basada en cerraduras electrónicas y biométricas, un segmento que crece rápidamente por la búsqueda de comodidad y control remoto en la vida cotidiana.

La empresa también ofrece servicios especializados como reacondicionamiento de cajas antiguas, traslados y asistencia técnica, lo que permite acompañar al cliente durante todo el ciclo de vida del producto. Esta combinación de tradición artesanal y servicio posventa es uno de los diferenciales que Borges destaca en un rubro donde la confianza es determinante.

De cara al futuro, la compañía proyecta ampliar su presencia física con nuevos puntos de venta y una estrategia más enfocada en el consumidor final. Esto incluye experiencias personalizadas en showroom, asesoramiento técnico especializado y la llegada de una línea de cerraduras Borges desarrolladas exclusivamente para el mercado local.

Para la familia que lidera la empresa, innovar no implica romper con el pasado, sino fortalecerlo. Cada nuevo producto —desde una caja fuerte residencial hasta una cerradura digital con huella o app— lleva detrás una misma premisa: ofrecer tranquilidad respaldada por décadas de experiencia. Esa continuidad es la que sostiene a Borges como referente en seguridad premium para hogares, comercios y empresas.

En un mundo donde las rutinas cambian y la tecnología avanza, Borges reafirma su misión: crear soluciones confiables, duraderas y pensadas para acompañar la vida de las personas, hoy y mañana.

Datos de contacto:

Sitio web: www.borges1885.com.ar

Instagram: @borgescajasfuertes

Mail: [email protected]

Teléfono: +54 11 4149 6476

por CONTENT NOTICIAS