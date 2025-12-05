María José Martínez Waldner

La creencia de que el dinero inmovilizado es sinónimo de seguridad es uno de los errores más costosos en finanzas personales. Analizamos cómo la inflación erosiona silenciosamente el capital, inclusive en dólares, y por qué la inversión constante es la única defensa real para protegernos.

A menudo escucho a clientes contarme que tienen hace más de tres, cinco, o diez añosdinero inmovilizado en una caja de seguridad, debajo del colchón o desinvertido, y se sienten “seguros”. Esta es la afirmación más falsa de todas. El dinero, aun dolarizado, pierde capacidad de compra con el tiempo. La inflación acumulada del dólar en los últimos 10 años se estima en un 30%, lo que implica que hoy se precisan aproximadamente USD 130 para comprar lo mismo que se adquiría con USD 100 hace una década. En el largo plazo el perjuicio es altísimo.

¿Por qué tantas personas asocian la inmovilización del capital con la 'seguridad'?

Son muchas generaciones sin educación financiera, nadie nos explicaba que hacer con el dinero y guardarlo siempre pareció una opción aprobada por las mayorías, pero hoy en día, con el alcance y la tecnología que tenemos a dos clicks de distancia podemos acceder al mercado global con facilidad y generar rendimientos reales.

¿Cómo podemos revertir esta situación?

En el mercado de capitales podemos invertir en diferentes instrumentos, con mayor o menor riesgo según el perfil de cada inversor. El rendimiento y el riesgo están co-relacionados, es decir que menor riesgo menor rendimiento y a mayor riesgo mayor rendimiento de capital.

La seguridad, en el contexto financiero, no se trata de evitar el movimiento, sino de gestionar el riesgo, según el perfil de cada inversor.

Si lo que queremos es no perder capital, con instrumentos de bajo riesgo lo podemos lograr, pero si lo que queremos es hacer crecer nuestro patrimonio de manera escalonada en los años, debemos armar una estrategia diversificada, en moneda, sector, región geográfica, y tipos de rentabilidad. Esto que parece complicado, no lo es si tenes un asesor que pueda entenderte, y guiarte en base a tus expectativas y plazos.

¿Cómo influye el factor tiempo en el rendimiento de una cartera de inversión?

El tiempo es muy importante, a mayor tiempo mejor resultado, por la variable del interés compuesto, en donde tus rentabilidades generadas, se suman al capital de trabajo y generan rendimientos exponenciales en el largo plazo. Sin embargo, para horizontes de inversión más cortos o para objetivos de liquidez específicos, se pueden priorizar instrumentos que generen renta o pago de dividendos, ajustando la estrategia para una mejor gestión del capital a corto plazo.

Para los que no entienden nada de finanzas, ¿cómo les recomendás empezar?

Primero, dejar de postponer el tema, lo que quiero decir con esto es muchas veces esperan al mejor momento de mercado, o tener determinado capital, o conocer en detalle lo que van a hacer, y en ese camino pierden tiempo y dinero.

Hoy se puede abrir una cuenta comitente de manera fácil y rápida, e invertir el capital que tengas, aunque crean que es poco, todo genera rendimientos. Tenerlo parado es el peor escenario. Mientras hablamos que la inflación de los últimos 10 años, fue del 30%, el mercado de capitales de EEUU rindió +133% acumulado.

¿Cuáles serían los pasos a seguir para invertir el capital?

Primero contactar a un asesor matriculado que les de confianza, y tener una charla para conocer todos los riesgos del mercado y como controlarlos según el perfil de inversión de cada uno. Luego abrir un cuenta comitente y listo! Empezar a armar la cartera y dejarla trabajar en el mediano plazo.

La premisa es clara: el dinero que ahorramos en nuestra etapa activa debe estar siempre invertido, ya sea con mayor o menor riesgo, pero no puede estar parado. No tomar una decisión es, en sí mismo, tomar la costosa decisión de perder valor.

Maria Jose Martinez Waldner

Agente Productor CNV 1933

Instagram: @mariajose.mw

Email: [email protected]

Whatsapp: 11 4070 9932

ph.: @maluniglia

por CONTENT NOTICIAS