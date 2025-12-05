Friday 12 de December, 2025
“La administración es el corazón del servicio inmobiliario”

En esta nueva entrega, Perfil conversó con Javier Petrini, coordinador del área administrativa de Petrini Gestión Inmobiliaria, para conocer en profundidad uno de los pilares menos visibles, pero más determinantes, del funcionamiento de una inmobiliaria: la administración de propiedades.

“La administración es el corazón del servicio inmobiliario” | Foto:CONTENT NOTICIAS

 

– ¿Cuál es la función central del área de administración dentro de una inmobiliaria?

Javier Petrini: La administración es el corazón operativo del negocio. Nuestro trabajo es garantizar que cada propiedad bajo nuestra gestión funcione correctamente, se conserve en buen estado y genere la rentabilidad esperada para su propietario. Es una tarea integral: combina aspectos legales, contables, técnicos y humanos.

– ¿Qué implica la gestión de mantenimiento?

J.P.: Supervisamos periódicamente el estado de cada inmueble, detectamos necesidades y coordinamos trabajos con proveedores de confianza. También autorizamos presupuestos, controlamos su ejecución y atendemos reclamos o emergencias. Nuestro objetivo es que el propietario no tenga que ocuparse de nada y que el inquilino viva en condiciones seguras y adecuadas.

– ¿Cómo es el trabajo contable dentro del área?

J.P.: Gestionamos todo el circuito financiero: cobro de alquileres, liquidaciones a propietarios —en efectivo o por transferencia—, pago de proveedores, servicios y control presupuestario. Además, supervisamos la gestión de deudores y el seguimiento de intereses por mora. La transparencia y la precisión son clave.

– La parte legal suele ser uno de los puntos más sensibles. ¿Cómo la abordan?

J.P.: Con mucha rigurosidad. Redactamos, revisamos y controlamos contratos de locación, renovaciones y rescisiones. Analizamos garantías y perfiles de inquilinos para asegurar la seguridad jurídica y económica de cada operación. También tramitamos inscripciones ante organismos como ARCA, UIF, AFIP o SRT, y gestionamos seguros obligatorios. Si surge un conflicto, llevamos adelante la gestión extrajudicial o judicial correspondiente.

– ¿Qué otras tareas complejas forman parte de la administración?

J.P.: Controlamos el estado de los contratos vigentes, sus vencimientos y renovaciones; supervisamos al personal involucrado en cada administración; gestionamos y actualizamos los contratos en nuestro sistema interno; y nos ocupamos de la liquidación de sueldos cuando hay personal asignado a un inmueble o consorcio. Buscamos que todo funcione de manera ordenada y eficiente.

– ¿Por qué la administración es un diferencial para Petrini Gestión Inmobiliaria?

J.P.: Porque asumimos la gestión de cada propiedad como si fuera propia. Nuestro enfoque es personalizado, transparente y respaldado por un equipo con experiencia en cada área. Eso genera confianza, que es el activo más valioso en este rubro.

Petrini Gestión Inmobiliaria – Administración, ventas y alquileres.
Contacto: +54 9 351 660 3333 | @petrinigestion

 

por CONTENT NOTICIAS

