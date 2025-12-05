“La administración es el corazón del servicio inmobiliario”

– ¿Cuál es la función central del área de administración dentro de una inmobiliaria?

Javier Petrini: La administración es el corazón operativo del negocio. Nuestro trabajo es garantizar que cada propiedad bajo nuestra gestión funcione correctamente, se conserve en buen estado y genere la rentabilidad esperada para su propietario. Es una tarea integral: combina aspectos legales, contables, técnicos y humanos.

– ¿Qué implica la gestión de mantenimiento?

J.P.: Supervisamos periódicamente el estado de cada inmueble, detectamos necesidades y coordinamos trabajos con proveedores de confianza. También autorizamos presupuestos, controlamos su ejecución y atendemos reclamos o emergencias. Nuestro objetivo es que el propietario no tenga que ocuparse de nada y que el inquilino viva en condiciones seguras y adecuadas.

– ¿Cómo es el trabajo contable dentro del área?

J.P.: Gestionamos todo el circuito financiero: cobro de alquileres, liquidaciones a propietarios —en efectivo o por transferencia—, pago de proveedores, servicios y control presupuestario. Además, supervisamos la gestión de deudores y el seguimiento de intereses por mora. La transparencia y la precisión son clave.

– La parte legal suele ser uno de los puntos más sensibles. ¿Cómo la abordan?

J.P.: Con mucha rigurosidad. Redactamos, revisamos y controlamos contratos de locación, renovaciones y rescisiones. Analizamos garantías y perfiles de inquilinos para asegurar la seguridad jurídica y económica de cada operación. También tramitamos inscripciones ante organismos como ARCA, UIF, AFIP o SRT, y gestionamos seguros obligatorios. Si surge un conflicto, llevamos adelante la gestión extrajudicial o judicial correspondiente.

– ¿Qué otras tareas complejas forman parte de la administración?

J.P.: Controlamos el estado de los contratos vigentes, sus vencimientos y renovaciones; supervisamos al personal involucrado en cada administración; gestionamos y actualizamos los contratos en nuestro sistema interno; y nos ocupamos de la liquidación de sueldos cuando hay personal asignado a un inmueble o consorcio. Buscamos que todo funcione de manera ordenada y eficiente.

– ¿Por qué la administración es un diferencial para Petrini Gestión Inmobiliaria?

J.P.: Porque asumimos la gestión de cada propiedad como si fuera propia. Nuestro enfoque es personalizado, transparente y respaldado por un equipo con experiencia en cada área. Eso genera confianza, que es el activo más valioso en este rubro.

Petrini Gestión Inmobiliaria – Administración, ventas y alquileres.

Contacto: +54 9 351 660 3333 | @petrinigestion

por CONTENT NOTICIAS