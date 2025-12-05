Luis Achucarro: el chef que transforma la cultura paraguaya en una experiencia diplomática

Luis Achucarro es mucho más que un chef privado: es un referente de la gastronomía diplomática, un puente entre culturas y un creador de experiencias que van más allá del plato. Con años de trabajo en residencias diplomáticas, eventos protocolares y encuentros oficiales, Achucarro se consolidó como uno de los principales embajadores culinarios de Paraguay en la Argentina.

Su propuesta combina profesionalismo, sensibilidad y un profundo respeto por las raíces. “Cocinar para otro país o para una comunidad no es solo presentar un menú; es representar una identidad”, suele remarcar. Esa visión lo conecta de manera natural con su rol actual como Presidente de la Asociación Civil Ñande Feria, organización que impulsa la difusión de la cultura paraguaya desde una mirada contemporánea, inclusiva y cercana.

Ñande Feria: un espacio para celebrar la identidad

Bajo su liderazgo y el trabajo conjunto de la Asociación Civil Ñande, llega la Primera Edición de Ñande Feria (Nuestra Feria), un encuentro cultural que honra las tradiciones, el talento y la creatividad de los paraguayos radicados en Argentina.

El evento se realizará los días 12 y 13 de diciembre, de 15:00 a 21:00, en el Centro Cultural de Paraguay (Tucumán 1833, CABA), con entrada libre y gratuita. Una oportunidad única para acercarse a la riqueza cultural paraguaya desde una experiencia vivencial.

En línea con su especialidad, Luis Achucarro tendrá un rol central en la propuesta gastronómica de la feria. Se presentarán platos tradicionales, demostraciones en vivo y preparaciones que revelan los sabores más auténticos del Paraguay: chipa guasú, sopa paraguaya, mbejú, platos con mandioca y más.

La cocina, entendida como lenguaje cultural y como expresión de identidad, será uno de los ejes del evento. Y quién mejor que Achucarro para transmitirlo: su trabajo en eventos diplomáticos lo posiciona como un referente capaz de transformar cada degustación en un acto de representación cultural.

Ñande Feria promete dos jornadas donde la cultura se vive en múltiples formatos:

Artesanía nacional: piezas en ñanduti, Ao Po’i, filigrana y trabajos de autor.

piezas en ñanduti, Ao Po’i, filigrana y trabajos de autor. Música y danza paraguaya: shows en vivo, presentaciones tradicionales y artistas emergentes.

shows en vivo, presentaciones tradicionales y artistas emergentes. Emprendedores y creadores: propuestas creativas, productos culturales y diseño independiente.

propuestas creativas, productos culturales y diseño independiente. Árbol cultural comunitario: un espacio simbólico donde cada expositor dejará un objeto que represente su identidad, sus raíces y su trabajo.

El objetivo es claro: celebrar, fortalecer y mantener viva la cultura paraguaya más allá de las fronteras.

“Promulgar la cultura paraguaya significa vivirla, compartirla y celebrarla”, destaca Achucarro. Para él, esta primera edición es solo el inicio de un proyecto de gran proyección. Ñande Feria busca convertirse en un punto de encuentro mensual, un puente entre generaciones y una plataforma para que el talento paraguayo tenga visibilidad y reconocimiento.

Información del evento

12 y 13 de diciembre de 2025

De 15:00 a 21:00

Centro Cultural de Paraguay – Tucumán 1833, Recoleta, CABA

Entrada libre y gratuita

Contacto de prensa

Asociación Civil Ñande Feria

[email protected]

Instagram: @ac.nandeferia

por CONTENTNOTICIAS