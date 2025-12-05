Lucia Calabrino

Con valijas convertidas en taller portátil, la artista visual Lucía Calabrino recorrió Argentina, Italia, Francia y España con una premisa sencilla y poderosa: transformar en obra la emoción de sus raíces migrantes. Hoy, el cierre de ese periplo se exhibe en elCorredor Cultural, 5to piso, del Ministerio de Economía de la Nación, Av Hipólito Yrigoyen 250, 5to piso (CABA) y puede visitarse hasta el 12 de diciembre.

La gira expositiva internacional se desplegó con Mar del Plata 150, parte del proyecto ATAVICO, como una cartografía viva de los territorios entre 2024 y 2025. La gira inició en Mar del Plata, en la Sala de Arte del Palacio Municipal, durante la Semana de la Italianidady continuó por Europa. Fui convocada a exponer en la Casa Argentina en Roma; Ischia y Sorrento (Nápoles); Mascalucia, Acireale y AciTrezza (Sicilia), en Italia. En París (Ciudad Internacional Universitaria);Francia, Barcelona (Experimental Photo Festival), España;para regresar luego a Roma en febrero de 2025 en ContartGallery. De regreso al país, sumó Rosario en septiembre de 2025 y hoy en Buenos Aires. Un total de doce presentaciones.

El corazón curatorial de la muestra late en Atávico, proyecto que indaga identidad, memoria familiar y tradiciones. Es un puente entre Europa y América que indaga sobre la migración italiana a nuestro país.

La serie Mar del Plata 150 que protagoniza esta gira, honra la ciudad Natal de Lucía en su 150 aniversario. El desarrollo es a través de técnicas experimentales de fotografía, cianotipias, transferencias, fotografía estenopeica y solarigrafias se cruzan con intervenciones textiles,bordado en papel y bordado aéreo, para tejer una gramática propia: imágenes familiares y contemporáneas, cartas, mapas.

La historia personal de Calabrino, hija de inmigrantes italianos, actúa como brújula sensible. En sus piezas aparece el hilo rojo como legado sanguíneo, redes que evocan las de los pescadores y un mar que no es paisaje sino protagonista de la travesía.

El proyecto fue seleccionado por el COMITES de Mar del Plata, acompañado por instituciones italianas, declarado de Interés Cultural por el municipio de General Pueyrredón

“Mar del Plata 150 / Atávico” no se limita a mostrar: invita a mirar de cerca capas de técnica y de memoria, a comprender que la migración no es un capítulo cerrado sino una conversación en curso.

Esa conversación llega hoy a la Ciudad de Buenos Aires: la exposición de cierre en el Ministerio de Economía de la Nación se puede visitar hasta el 12 de diciembre, una última escala para dejarse atravesar por imágenes que, como las mareas, vuelven una y otra vez sobre lo que somos.

[email protected]

luciacalabrino.pintura

por CONTENT NOTICIAS