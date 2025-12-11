JPU Urruti lanza Cerro Chico-Villa de Montaña en el Cerro Catedral, un nuevo desarrollo residencial y turístico en Bariloche

Bariloche suma un nuevo polo de desarrollo inmobiliario con la llegada de Cerro Chico, un barrio con seguridad ubicado sobre la ruta asfaltada de acceso al cerro, en Villa Catedral, a pocos minutos del centro de ski más importante de Latinoamérica y con vistas privilegiadas al Lago Nahuel Huapi y al Cerro Catedral.
El proyecto, a cargo del Estudio SEPRA y comercializado por JPU Urruti, prevé 12 lotes de baja densidad para viviendas y cabañas, y 5 lotes de media densidad para departamentos y un hotel de 90 habitaciones con locales comerciales. Además, dispondrá de un área de esparcimiento de 1,6 hectáreas, con un Club House, pileta climatizada, cancha de paddle y fútbol, junto con espacios de guardado para actividades de verano.
De esta manera, el proyecto emerge como respuesta a la demanda insatisfecha de un desarrollo moderno en Villa Catedral. Su infraestructura incluye redes subterráneas (eléctrica, datos, gas) y seguridad perimetral, garantizando tranquilidad y confort en un entorno natural.
“Identificamos un potencial enorme al pie del centro de esquí más importante de la región. Hace muchos años que no se realiza un emprendimiento de esta magnitud, y Cerro Chico está diseñado para atender a la creciente demanda de usuarios finales, inversores para renta y desarrolladores, quienes valoran la escasez de terrenos y la posibilidad de alojarse tan cerca de los medios de elevación. Apostamos a que en unos años sea un nuevo polo de desarrollo inmobiliario en Bariloche, idealmente fortaleciendo también la temporada de verano”, afirma Jorge Urruti, Fundador de JPU Urruti.
El compromiso del fideicomiso es finalizar el desarrollo de Cerro Chico para finales de 2028. La preventa ya se encuentra abierta, proyectando una alta demanda tanto a nivel nacional como internacional, dada la consolidación de Bariloche como destino turístico de contratemporada para el hemisferio norte y la creciente popularidad de sus actividades de verano.
Datos de contacto: Von Wernicke 3028, San Isidro, Buenos Aires; Mail: [email protected]; Teléfono: 11-3696-6341
por CONTENT NOTICIAS
